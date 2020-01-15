إكتشافات وليدة الصدفة



1) المصاصات المثلجة

كان "فرانك إيبرسن" في الـ11 من عمره عندما اخترع المصاصات المثلجة عام 1905، وذلك عندما ترك كمية من العصير المحلى خارج المنزل بداخله عصا، ليجد في اليوم التالي تحوله إلى مصاصة مثلجة بفضل انخفاض درجة الحرارة، وقام بتسجيل براءة اختراعه بعد ذلك بـ20 عاماً.



2) الغراء

قام باكتشافه عالم يدعى "هاري كوفر" عام 1942 وهو يقوم بأبحاث لاكتشاف مركّب آخر، وقد تجاهل اختراعه 6 سنوات قبل أن يتعرف على مزاياه وفوائده.



3) الأصباغ الصناعية

عثر عليها عالم في القرن التاسع عشر أثناء بحثه عن علاج لمرض الملاريا، وكانت أول صبغة صناعية باللون البنفسجي.



4) حلزونة

عندما اخترع المهندس "ريتشارد جيمس" نوابض للأدوات الحساسة في السفن الحربية عام 1943، تمكن أيضاً من اختراع اللعبة الشهيرةSlink أو الحلزونة المعروفة بحركتها الحلزونية الجذابة.



5) مايكروويف

العالم "بيرسي سبينسر" كان يقوم بتجارب مغناطيسية عندما انتبه إلى ذوبان لوح شيكولاتة بجيبه بفضل الموجات الدقيقة، ومن هنا جاء اختراع أفران المايكروويف.



6) السكرين

هو تلك المادة التي تستخدم في تحلية الطعام، اكتشافها جاء عام 1879 عندما قام العامل "فالبيرغ" بعدم غسل يديه بعد التعامل مع الفحم ليكتشف أن هناك طعم حلو للطعام الذي يأكله، ومن ثم جاء السكرين.



7) فيلكرو

العالم السويسري "جورج دي ميسترال" اكتشف مشبك الفيلكرو عام 1941 بالصدفة عندما لاحظ أن بذوره تلتصق به وبكلبه.



8) جهاز تنظيم ضربات القلب

في عام 1958 قام العام "ويلسون غريتباتش" بتركيب مقاوم بالخطأ إلى مؤشر لتسجيل صوت القلب، وكانت النتيجة أن النبضات نظمت مثل دقات القلب البشرية​

أشياء مهمة نستخدمها، وكثيرون لا يستغنون عنها، رغم إنها جاءت من باب الصدفة.الأبحاث ليست دائماً الطريق إلى الكشف عن مركبات جديدة أو اكتشافات تفيد البشرية،فبعض المنتجات التي نستخدمها اليوم جاءت دون إعداد مسبق، أو عن طريق الصدفة فقط.