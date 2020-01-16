مشكلتي مشكلة صديقتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
651
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.صديقتي تريد اخد رايكم في مشكلتها
تدرس لتصبح ممرضة عامها الاخير
مع العلم توظيفها يكون مباشر الى عيادة في منطقتهاع اتفقت مع خطيبها على قبوله لعملها منذ البداية
لكنه الآن غير رايه وقال لها بالحرف الواحد عليكي، نسيان العمل
فقالت له كيف خطبتني وانا ادرس وقبلت بعملي ثم غيرت رايك
هي الان مترددة حول فسخ الخطوبة او قبول عدم العمل
مارايكم
 
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