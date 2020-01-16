السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

.صديقتي تريد اخد رايكم في مشكلتها

تدرس لتصبح ممرضة عامها الاخير

مع العلم توظيفها يكون مباشر الى عيادة في منطقتهاع اتفقت مع خطيبها على قبوله لعملها منذ البداية

لكنه الآن غير رايه وقال لها بالحرف الواحد عليكي، نسيان العمل

فقالت له كيف خطبتني وانا ادرس وقبلت بعملي ثم غيرت رايك

هي الان مترددة حول فسخ الخطوبة او قبول عدم العمل

مارايكم