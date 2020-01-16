اضحك معنا "ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!! "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,807
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!!:eek:
على ما أظن قليل من المعدنوس وحبات طماطم وقدّم نفسك وجبة خفيفة على طبق بدون أي ضجيج
أو صراخ لانّ المعركة محسومة من أوّلها...
😁😁😲
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في أمان الله
 
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