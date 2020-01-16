اضحك معنا "ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!! "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!!

على ما أظن قليل من المعدنوس وحبات طماطم وقدّم نفسك وجبة خفيفة على طبق بدون أي ضجيج

أو صراخ لانّ

المعركة محسومة من أوّلها...



