اضحك معنا "ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!! "

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 1,807
- النقاط
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- الاغواط
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!!
على ما أظن قليل من المعدنوس وحبات طماطم وقدّم نفسك وجبة خفيفة على طبق بدون أي ضجيج
أو صراخ لانّ المعركة محسومة من أوّلها...
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=*
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*****
ماذا لو التقى بك هذا الوحش الضخم؟؟!!
على ما أظن قليل من المعدنوس وحبات طماطم وقدّم نفسك وجبة خفيفة على طبق بدون أي ضجيج
أو صراخ لانّ المعركة محسومة من أوّلها...
***************************
*****
في أمان الله