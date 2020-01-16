تنضيم الاعراس

خ

خbiba 2021

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 ديسمبر 2019
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
57
محل الإقامة
el eulma
الجنس
أنثى
سلام ارجوكم ساعدوني واجيبوني عن سؤالي والله راني محتارة هل توجد وكلات لتنضيم الاعراس بالعلمة وتنضم كل شيء من ديكور هل الصلات فيم الديكور من قبل وهل الطباخ والعملات الي يسربيو القهوة للنساء والعشاء والي يغسل الاواني وكذالك هل يوجد صاللات عندهم كل الاواني للعشاء اي القهوة من فضلك اريد كل التفاصيل عن كل ما يخص الاعراس في الصالات وكل الاسعا انتضر جوابكم وجزاكم الله خيرا.
 
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