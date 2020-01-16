تنضيم الاعراس

سلام ارجوكم ساعدوني واجيبوني عن سؤالي والله راني محتارة هل توجد وكلات لتنضيم الاعراس بالعلمة وتنضم كل شيء من ديكور هل الصلات فيم الديكور من قبل وهل الطباخ والعملات الي يسربيو القهوة للنساء والعشاء والي يغسل الاواني وكذالك هل يوجد صاللات عندهم كل الاواني للعشاء اي القهوة من فضلك اريد كل التفاصيل عن كل ما يخص الاعراس في الصالات وكل الاسعا انتضر جوابكم وجزاكم الله خيرا.