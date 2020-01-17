لاتجعل الدنيا تلهيك عن الصلاة ولا عن ذكر الله ...

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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
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25 ماي 2018
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محل الإقامة
Algerie
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقرب إلى الله تعالى وقم بما عليك من واجبات وفرائض، وابتعد عن المعاصي وارتكاب الذنوب، فهذا من شأنه أن يسبب التعاسة في القلب، فقد توعد الله تعالى من يعرض عن ذكره أن له معيشة ضنكا.
لاتجعل الدنيا تلهيك عن الصلاة، ولا عن ذكر الله
فاليوم تلهى فوقها و
غدا تبكي تحتها فاتعب فوقها تجد الراحة في
وقت يتخلى عنك فيه
كل البشر، رغم ان والله
لاتعب في ذلك بل ليس
الا كل الراحة ،والهناء،
وانشراحة الصدر، وزوال
الهموم. "من اعرض عن ذكري فإن له معيشة
ضنكا "
فلتسعد فوقها بذكر
الله، ثم ذكر الله يسعدك
تحتها وكل دعاء عبادة
للعزيز وكل ابتسامة
صدقة لوجه الله تعالى
ان ديننا عظيم لدرجة انه
قد يجازيك بالجنة لإطعامك
لقط وسقايتك، فلا تلهى
عنه حتى لاتشقى "ولمن
خاف مقام ربه جنتان "
فاتقي الله بما يخفيه
صدرك، واتقي الله بما
تجاهر به فما اقبح ممن يرزقه الرحمن رزقا يبكي
عليه غيره ثم يجاهر
بعصيانه له.
 
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