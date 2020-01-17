نصائح لاجياء العلاقة بيني و بين خطيبي

مساء الخير عليكمانا فتاة في 24 من العمر خطبت منذ فترة لا تقل عن 5 اشهر عقدت و فتحت علاقتي مع خطيبي الحمد لله متفاهمين المشكل انو ما نعرفش نفتح معاه مواضيع تخص المستقبل تاعنا شحال من مرة يقولي ديريلنا l'ambiance مي نحشم منو فوق اللازم واش ندير باه نحافظ على حبيبي و علاقتنا تدوم