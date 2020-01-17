نصائح لاجياء العلاقة بيني و بين خطيبي

imen kouider

imen kouider

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جانفي 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
24
محل الإقامة
Chlef
الجنس
أنثى
مساء الخير عليكم
انا فتاة في 24 من العمر خطبت منذ فترة لا تقل عن 5 اشهر عقدت و فتحت علاقتي مع خطيبي الحمد لله متفاهمين المشكل انو ما نعرفش نفتح معاه مواضيع تخص المستقبل تاعنا شحال من مرة يقولي ديريلنا l'ambiance مي نحشم منو فوق اللازم واش ندير باه نحافظ على حبيبي و علاقتنا تدوم 😨😨😨😨
 
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