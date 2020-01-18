كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض ؟ ومتى يكون القضاء

❍ سئـل الشيخ محمد بن صالح العـثيمين رحمہ الله تعالـﮯ



كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض ؟ ومتى يكون القضاء ؟

فـأجـاب :

المصــ ⇓ ⇓ ⇓ ــدر : المصــ ⇓ ⇓ ⇓ ــدر :

[]لقاءات الباب المفتوح(163/س(9)[]

"هذا المريض إما أن يكون قد غاب عقله – أي : أغمي عليه - : فهذا لا قضاء عليه ؛ لأنه مغمى عليه ، فاقد العقل ، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ ، وأما إذا كان عقله معه : فلا يحل له أن يؤخر الصلاة ، يصلي على حسب حاله ، ولو بالنية ، حتى لو – فرضنا - أنه لا يستطيع أن يتحرك : فعليه أن ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود ، لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم ، وكونهم في حرج : تجده إذا قيل له : صلِّ : قال : إذا عافاني الله صليت ! هذا غلط ، خطر عظيم جدّاً ، لو مات على هذا يخشى أن يكون كافراً ، ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروهم ، يقول : صلِّ ولو بالنية ، ما دام العقل ثابتاً هل يمكن أن يفقد الإنسان النية ؟ لا يمكن أن يفقدها ، ولا لسانه ....، أو كما يفعل بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول : لا أستطيع أن ألبس ثوباً طاهراً ، ولا أغسل النجاسة ، أنتظر حتى يعافيني الله وأتطهر : نقول : هذا أيضاً حرام ، صلِّ ولو بالثوب النجس ؛ لأن الله يقول : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 .بقدر ما يستطيع ، إن قدر على الطهارة : تطهر ، وإن لم يقدر : فإنها تسقط عنه" انتهى .