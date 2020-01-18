أرواحو نقسرو شوي ......جيبو معاكم مفكراتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جماعة الخير ياو خيير عليكم كاش برد كاش بركوكس كاش الي يدخل يقولي واش تعشى واذا تقراو موضوع فنهار خبروني واش كليتو المهم



اليوم قتلكم جيبو مفكرة ليسوفونييغ الكحل والبيض ارواحو نحكيلكم انا وقت نية كنت نشري اجوندا تبعو كيفاه نكتب ..



الساعة 8:00 ... راني نضت من رقاد وشربت الحليب ولبست طابلية وراني رايحة للسويام



على 10:00....خرجنا للساحة وهذيك سهام راهي تخزر فيا خزرة شينة معناها على 10:15 نكون دقدقتها بطريحة

....على 12:00 راني فالطريق رايحة للدار ونخمم اذا يمى دارت العدسللفطور وفيراج للبيتزيريا نضرب وحدة كاري كالفلوكة نمسح فمي ونهبط للدار .....كل خطوة نكتبها نغسل وجهي نكتب..نشرب قهوة نكتب. ..عضيت اختينكتب ....سرقت قاطو نتاع العيد اللي غالقة عليه يمى نكتب ....ويااااا نهار بدا يعجبني اول واحدراه خزر فيا ....... واقيل عجبتو.......راه يدور قدام هذيك يسمين اواه خداع.....نعطيها طريحة يسمين.....ماجاش اليوم واشبيه واقيل مريض ....،،......استاذة تاريخ ليوم ما جاتش كاش gيرا ناضت راحت تسجلها ....جردي يا ليليااستاذة رياضيات شفتها فالستاد⁩⁦⁩ نتاع سويام راهي دور بشيخ نتاع السبوروتلعبها تسقسيه عالمنحنيات....يحني ظهورهم جردي يا ليلياالمهم كانو يكات مفكرات تووووب والكوارث وين تخبيها لوكان يلقاوها يقراو على كريم وجمال واسلام وحسام ومحي دين وعز دين وعبد القااليوم راحت مفكرة وجا الفايس بوك⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦⁩ .....العشا يتصور فالفايس ..... دخل راجلي⁦⁩ ....هاو خرج.....هاو يكونيكتي .....هاو يهدر فالتلفون زعمى مع من ....⁦⁩⁦ولات مفكرة سرنا البسيط ونيتنا وطفولتنا فيها رجعت حياة الناس عاليوتوب والفايس بوك واللي ما يشتري يتفرج ⁦⁩⁦⁩⁦احكونا على ايام مفكرتكم واغلب ما كنتوتكتبو وبين السوم اليوتوب والفايس بوكارواحو نقسرو شويميغسيييي