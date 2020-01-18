تجربتي مع بعض المنتجات *لم تعجبني موضوع للفائدة حصري*

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,878
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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اسعد الله مسائكم احبتي في الله
كيفكم بنات موضوعي اليوم عبارة عن منتجين راح احكي عليهم رغم استعمالي القليل لهم
اول منتج لي هو

بديل الزيت هيد اند شولدرز المنعش المضاد للقشرة
لمحة
يتميز بديل الزيت هيد اند شولدرز بتركيبته الفريدة، التي تجمع بين خصائص تصفيف الشعر والتخلص من قشرة الشعر بفضل عنصر بيريثيون الزنك
ويتفاعل بديل الزيت هيد اند شولدرز مع جميع أنواع الشعر، حتى المصبوغ والمعالج كيميائيًّا، ويحتوي بديل الزيت هيد اند شولدرز على مرطبات "هيدرا راب" التي تعمل على حبس الرطوبة داخل الشعر وتمليسه، بالإضافة إلى النعناع المنعش ليساعد على تهدئة الحكة بفروة الرأس


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انا عن نفسي استفدت منو نوعا ما وثمنو ماش غالي بزاف بلاك 40 الف
مليح وماش مليح عندو نتيجة ولكن بالمداومة هذا واش قالت لي جارتي انا ستعملتو حوالي شهر لكن ملقيتش فيه حاجة مليحة يساعد ماش مايسعدش ولكن انا عن نفسي معجبنيش


المنتج الثاني لي هو
الييس 7زيوت

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لمحة

حضرت 7 زيوت ثمينة الييس بعناية فائقة لاعطاء توازن للشعر الجاف المتلف والمتشعب هذا علاج المثالي يخفف من تساقط الشعر ويساعد على نموه من جديد
يعطي كثافة نعومة لمعان
بالمناسبة يستعمل هذا الزيت على فروة الراس لمدة ساعتين قبل الشامبو
انواع الزيوت لي فيه زيت الجوجوبا زيت زيتون زيت الخروع زيت اللوز الناعم زيت بذور القمح زيتت الافوكادو زيت الصبار

بالمناسبة ليا هذا المنتج مفادنيش بزاف لا اعلم ممكن مستعملتوش مع طولة لكن الشهرين لي ستعملت هذا الزيت مفادنيش بزاف ياريت يا بنات لي ستعملاتو تنصحني اذا كنت غالطة

والله حبيت نحط المنتجات لي معجبتنيش ياريت لي ستعملتهم تنصحنا
انتظروني في مواضيعي الحصرية اكيد
دمتم


😘 😘 😘
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