تقرير حول تربيتي لديك

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,520
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الديك كان هدية من والدي لابنتي
كان صوص صغير
دجاج تريسيتي كيما يقولولو

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اعتنيت بيه حتان كبر شوي
كنت نوكلو الخبز واللبابة تاعو
ونشربو الما

نخرجو كل صباح للجنان يشمس ويلقط

وفي لعشية نعاود ندخلو وبن الدفا يرقد

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بدل الريش وعاد يصيح
بعدها قررنا نذبحوه
غاضني بزاف لاني تعلقت بيه ووليت نحس بيه كأنو فرد مننا

وطبعا قلت لابنتي بلي بعناه ونسيناها فيه باه متديرش حرب عليه
 
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