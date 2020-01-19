تقرير حول تربيتي لديك

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,520
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الديك كان هدية من والدي لابنتي
كان صوص صغير
دجاج تريسيتي كيما يقولولو
اعتنيت بيه حتان كبر شوي
كنت نوكلو الخبز واللبابة تاعو
ونشربو الما
نخرجو كل صباح للجنان يشمس ويلقط
وفي لعشية نعاود ندخلو وبن الدفا يرقد
بدل الريش وعاد يصيح
بعدها قررنا نذبحوه
غاضني بزاف لاني تعلقت بيه ووليت نحس بيه كأنو فرد مننا
وطبعا قلت لابنتي بلي بعناه ونسيناها فيه باه متديرش حرب عليه
هذا الديك كان هدية من والدي لابنتي
كان صوص صغير
دجاج تريسيتي كيما يقولولو
اعتنيت بيه حتان كبر شوي
كنت نوكلو الخبز واللبابة تاعو
ونشربو الما
نخرجو كل صباح للجنان يشمس ويلقط
وفي لعشية نعاود ندخلو وبن الدفا يرقد
بدل الريش وعاد يصيح
بعدها قررنا نذبحوه
غاضني بزاف لاني تعلقت بيه ووليت نحس بيه كأنو فرد مننا
وطبعا قلت لابنتي بلي بعناه ونسيناها فيه باه متديرش حرب عليه