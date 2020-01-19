هل دفع الاهل الفتاة للعمل نعمة ام نقمة؟؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وبارك على خير الانام عليه افضل الصلاة والسلام وبعد..غبت كثيرا ولم تسألي عنيفقررت الرجوع....تخرجت من الجامعة بشهادة ليسونس في اللغة الانجليزية...اهلي وبالاخص امي....خرجت للمؤسسات ودفعت كلفي ...لم اتحصل بعد...بعدها طلبت مني ان اخرج للبحث عن العمل ايا كان مع العلم ان شهادتي فقط للتدريس او عمل اداري....رفضت وانا في حيرة من امري هل رفضي معصية ام حرية شخصية لا اريد ان اعمل ايا كان اريد فقط التدريس او لا...نصيحتكم تفيدنا وشكرا لحسن استماعكم