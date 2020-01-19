كلمات راقت لي رائعة ومفيدة...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ان وجدت شيأ أجمل من الصمت فافتح فمك)

طهر لسانك عن أذاهم من كلمة تخرج من فمك لتجرح اوتحرج أو تضايق أحدهم إذا وجدت شخصا يتضايق من موضوع معين تجنب التحدث عنه ،كن شيئا جميلا بحياة من يعرفك ،ومن لايعرفك، انطق بكل ماهو جميل اسعدهم بكلمة، دعاء ،بثناء،اشياء بسيطة تفعلها تدخل السرور لقلوبهم وتحلو مجالستك وحتى لمن لايستحق

كفا ان لنا ربا ،يجازينا بالإحسان احسانا

"اليه يصعد الكلم الطيب"

حتى ولو لم يقدر الآخرون طيبة كلماتك ،يكفيك انها تصعد إلى ربك

يقول ابن القيم

الدين كله خلق ،فمن فاقك

في الخلق فقد فاقك في الدين.

إياك أن تصدق بأنك كبرت في السن

ماجسدك إلا وعاء توضع فيه روحك ، والروح لاتشيب ولا تشيخ، الروح من عالم آخر لاتشبه عالمنا بشيئ لايعلمها إلا الله، إياك أن تحبس روحك في إطار جسدك ،حلق في عالم التفاؤل والأمل ،وثق بالله في كل خطوة تخطوها، ساعد الجميع وامنح الحب ،وازرع الخير في كل مكان ،لاراحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، كثيرا منا يفهم هذه العبارة خططأ ،لايشترط أن يكون اللقاء بعد الموت، فالصلاة لقاء ،والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء وقراءة القرآن لقاء ،وبر الوالدين لقاء ،وصلة الأرحام لقاء، وجبر خواطر الناس لقاء،وقيام الليل لقاء ،والعلم لقاء، وزيارة المريض لقاء، وتفريج كربات المسلمين لقاء،

فهل أدركنا كم فرصة للقاء ؟

"فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا"