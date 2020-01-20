انت تخيل وأنا أنفذ .....مرحبا بكم في قرية اللمة الخيالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكم ودون أن أطيل عليكم تم إفتتاح قرية اللمة الخيالية

مرحبا بكم في قريتنا الغالية ولكن تفضلوا معي

تخيل وأنا انفذ ......

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دائما ما كنت أتخيل بيت لي فوق الشجرة كالرسوم المتحركة أصنع كوخ صغير واتسلق شجرة وادخل الكوخ وأطل على مناظر جميلة جدا

أستنشق هواء نقي وأعيش وسط الحيوانات اللطيفة طبعا وليس الأسود والخنازير وانهض صباحا لأجد سنجاب صغير على نافذتي وأطعمه واربي دجاج واركض خلفه وبقرة وغيرها واطعم الطيور كنت أتخيل فترتاح نفسيتي جدا



احيانا احب أن اعيش على متن باخرة كبيرة طبعا تايتانيك لكن اخاف من الفراغ فاعود واتخيل عيشي على جزيرة مهجورة اتناول الاعشاب واشرب من مياه البحيرات غريبة

افكاري وتخيلاتي ولكنها مريحة لنفسيتي وكلها تصب في انني اريدان اعيش بهدوءوسلام

واخر احلامي انا اعيش في مكة في بيت الله واهجر كل ناس حتى اموت هناك