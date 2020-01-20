انت تخيل وأنا أنفذ .....مرحبا بكم في قرية اللمة الخيالية

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكم ودون أن أطيل عليكم تم إفتتاح قرية اللمة الخيالية
مرحبا بكم في قريتنا الغالية ولكن تفضلوا معي

تخيل وأنا انفذ .......


دائما ما كنت أتخيل بيت لي فوق الشجرة كالرسوم المتحركة أصنع كوخ صغير واتسلق شجرة وادخل الكوخ وأطل على مناظر جميلة جدا

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أستنشق هواء نقي وأعيش وسط الحيوانات اللطيفة طبعا وليس الأسود والخنازير وانهض صباحا لأجد سنجاب صغير على نافذتي وأطعمه واربي دجاج واركض خلفه وبقرة وغيرها واطعم الطيور كنت أتخيل فترتاح نفسيتي جدا

احيانا احب أن اعيش على متن باخرة كبيرة طبعا تايتانيك لكن اخاف من الفراغ فاعود واتخيل عيشي على جزيرة مهجورة اتناول الاعشاب واشرب من مياه البحيرات غريبة

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افكاري وتخيلاتي ولكنها مريحة لنفسيتي وكلها تصب في انني اريدان اعيش بهدوءوسلام
واخر احلامي انا اعيش في مكة في بيت الله واهجر كل ناس حتى اموت هناك


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الآن ابحث عمن يحقق تخيلاتي
من يبني كوخي فوق الشجرة طبعا @sami44
من يجلب باخرتي التي سوف أعيش بها أظن لا بحار معنا

من سيوصلني لجزيرتي المهجورة


وأنا سوف آخذ تخيلاتكم

في أي مكان يا ترى سوف ترتاحون تخيلو وصفو لي مكان ترون فيه هدوئكم النفسي عالمكم الخاص قريتنا الخيالية الخاصة

اول دخول للقرية تجدون شجرتي العملاقة وعليها كوخي البسيط ترى من يكون او تكون جارتي
ومن يبني بجانبي لربما هناك من ترغب بكوخ فوق شجرة وتكون جارتي

تفضلو الى قرية اللمة الخيالية


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