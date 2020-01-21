هروب متكرر

تتجمد الكتابات أحيانا ترتل طلاسم الغربة المتفحمة من سنوات كانت هنا ثم غادرت فنجان القهوة

هذا الصقيع وهذا الزقاق وهذا الضوء الباهت في امسيات الشتاء الحزينة كانت ترقب خيال الليل كأنهما تواعدا للبكاء ضحكت ليلتف حنينها خلف جبال الصخر المرسومة على الأفق وامام عينها

لملمت قليلا منها وتناثرت كالسحاب يجر سحابا

غلقت الأبواب دون طفولتها تمنت ان تعيد ترتيب امسها كانه لم يكن لكن الوشم غائر والجرح يسكنه الملح تقاوم

خريفية الوجه تمشط حزنها للشتاء والشتاء يأبى الرحيل

كم بكت

كم تناولت امسها من غدها وتصدرت لغات القبائل عاشقة الحزن اه من عينيها حين تغزلان دمعتين اكبر من حجم الالم

تدثرت بشعرها تعرت من حقائق الاخرين مؤلمة هي اللحظة وكأن الروح تنسل من الروح

من بحرها الغائر من صديد الذاكرة من ملحمة العشق والخرافة تسمت باسمها تنبت الكلمات من شفتيها تداعب الصمت ترتل الامنيات

تمتمت العرافة

ضباب ولايلتف طريقك ياابنتي

توسدي فراغ الذكرة

والشتاء يلف المكان وماتبقى من صخر الجبال ​