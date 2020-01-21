هروب متكرر

rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
357
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تتجمد الكتابات أحيانا ترتل طلاسم الغربة المتفحمة من سنوات كانت هنا ثم غادرت فنجان القهوة
هذا الصقيع وهذا الزقاق وهذا الضوء الباهت في امسيات الشتاء الحزينة كانت ترقب خيال الليل كأنهما تواعدا للبكاء ضحكت ليلتف حنينها خلف جبال الصخر المرسومة على الأفق وامام عينها
لملمت قليلا منها وتناثرت كالسحاب يجر سحابا
غلقت الأبواب دون طفولتها تمنت ان تعيد ترتيب امسها كانه لم يكن لكن الوشم غائر والجرح يسكنه الملح تقاوم
خريفية الوجه تمشط حزنها للشتاء والشتاء يأبى الرحيل
كم بكت
كم تناولت امسها من غدها وتصدرت لغات القبائل عاشقة الحزن اه من عينيها حين تغزلان دمعتين اكبر من حجم الالم
تدثرت بشعرها تعرت من حقائق الاخرين مؤلمة هي اللحظة وكأن الروح تنسل من الروح
من بحرها الغائر من صديد الذاكرة من ملحمة العشق والخرافة تسمت باسمها تنبت الكلمات من شفتيها تداعب الصمت ترتل الامنيات
تمتمت العرافة
ضباب ولايلتف طريقك ياابنتي
توسدي فراغ الذكرة
والشتاء يلف المكان وماتبقى من صخر الجبال
 
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