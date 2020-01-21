صور قوس القزح بخيوط الخياطة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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للوهلة الأولى يظهر لك أنّه ألوان الطيف للضوء لكن في حقيقة الأمر هو من عمل

الفنان غابرييل داوي لهذا النسيج الرائع لقوس قزح

عند الفحص الدقيق سترى أنّها مصنوعة من خيوط الخياطة أو التطريز البسيطة .



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