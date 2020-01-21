صور قوس القزح بخيوط الخياطة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,852
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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للوهلة الأولى يظهر لك أنّه ألوان الطيف للضوء لكن في حقيقة الأمر هو من عمل
الفنان غابرييل داوي لهذا النسيج الرائع لقوس قزح
عند الفحص الدقيق سترى أنّها مصنوعة من خيوط الخياطة أو التطريز البسيطة .

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في أمان الله

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