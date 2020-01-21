قصيدة: أسلحتنا في المصاحف

للشاعر: طلال الرشيد

-رحمه الله-

يا زمان الذلّ زِل

ما بقى في الناس شيمه

وما بقى للعدل خِل

ومن كثر ما حنا صغرنا

صرنا حتى بدون ظِل

صرنا ما نملا المحل

صرنا أمه تحتقرنا

كل أرذال الأمم

لا تصدّق ياعزيزي

بالعروبه والقيم

يا زمان الشيخ بوش

يكفي هزّأت المبادىء

يكفي أحرجت العروش

الكرامه يا طويل العمر ما تكفي النعوش

يا زمان البيت الأبيض

إنت ما لك أمر يُرفض

تبغى هذا الدين أطول

تبغى هذا الشرع أعرض

إنت اكتب واحنا نحفظ

مو غريب

لو نحسب الخبث طيب

ومو غريب

نصرخ ولا من مجيب

ومو غريب

لو يكثر أعداد الأرامل

في بلاد ما ترضى الهوان

وحكومه ما تعرف تجامل

ومو غريب

لو تُعتبر حتى عصا الكهل العجوز

أسلحة دمار شامل

يا زمن نهب المتاحف

جانا جيش الحقد زاحف

جتنا العلوج الزواحف

فتشوا حتى العقول

وأسلحتنا في المصاحف

يا زمن أمريكا شكراً

انتزعت الأقنعه

إنت أزلت الأقنعه

وانكشف وجه النوايا

واتجاه الأشرعه

ما نصدّقهم خلاص

وما بقى من نسمعه

كل ذولا إمّعه

بس خلك مستريح

الصحيح

يوم هبّ الحقد من واشنطن ولندن

كذب باسم المسيح

الكل فضّل ينحني

وبغداد اختارت تطيح

يا زمان الأزمنه خليك شاهد

احنا مو ناقصنا واحد

هو صلاح الدين

احنا ألف مليون واحد

هم صلاح الدين

حنا بس بعيب واحد

هو فساد الدين

يا زمان الذلّ

حِل

قلت لك مالك محل

إلا في قلوب الأهل