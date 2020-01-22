دعاء بنت غيوره

دعااء وحده من البنات حايستها الغيره من صديقتها

اللي تزوجة من تاجر وكل اسبوع تكلم عليها تغايرها

وتغيضها

وتقول : هاااي حبيبتي انا هالحين في باريس

نفسك حبيبتي في شي معين اجيبه لك او تبين الين رحت

بعد يومين للندن من جد حبيبتي الملابس الشتويه ماركتها

احسـن واجـود من الماركات اللي في جنيــف او روما وحتى

اللي في ايطاليا؛ ..........:

المسيكينه كلما بغت تنوم تدعي دعاء يبكي الحجر​

وهي تقووول :​

اللهم ارزقني برجل من أرقى العائلات....

ويارب يكون وسيم موب جدار مثل زوج صديقتي المغروره (دوب)وكرشه وقزم

هههههههههههههه الحمدلله رب العالمين

كنه غسالة وحده من التاجرات ههههههههههههههههههههههه

وحاصل على اعلا الشهادات .مومثل زوج صديقتي شهادة ابتدائ وتخب عليه ....

ويمتلك اغلى واحدث موديلات السيارات....

مومثل زوج صديقتي ماعنده الا سياره بورش وحده وصديقتي

سياره كدلك صالون الحمد لله والشكر بس

وعنده في كل مدينه فله ولنشات

ومليان دولارات ...

ويتكلم عدت لغات....

ويهديني داااايم ذهب و الماسات ....

وكل شهر يسافربي لأحسن المدن في كل القارات

غيرشهرالعسل اللي في

اجمل مدينه من المدن الاوربيات

المهم مو في بلدان الخليجات....

وأمة واختة ميتات

مقطوع من كل العروق والشجيرات​

آمين ​

ههههههههههههههههههههههه​