أعلنت شركة Tehter صاحبة أشهر عملة مستقرة Usdt المدعومة بالدولار الأمريكي أنها أطلقت اليوم عملة مستقرة جديدة مدعومة بالذهب الحقيقي XAU₮ .. كل عملة تساوي 1 أونصة من الذهب ... الذهب المدعم للعملة الذهبية الجديدة سيحتفظ به في خزائن سويسرا ...المصدر