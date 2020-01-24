kacimo samy
متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
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أعلنت شركة Tehter صاحبة أشهر عملة مستقرة Usdt المدعومة بالدولار الأمريكي أنها أطلقت اليوم عملة مستقرة جديدة مدعومة بالذهب الحقيقي XAU₮ .. كل عملة تساوي 1 أونصة من الذهب ... الذهب المدعم للعملة الذهبية الجديدة سيحتفظ به في خزائن سويسرا ...
المصدر
المصدر
https://tether.to/tether-gold-launch-meets-growing-demand-for-digital-exposure-to-worlds-most-enduring-asset/