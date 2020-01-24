عملة مستقرة جديدة مدعومة بالذهب الحقيقي XAU₮

kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
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في ارض ربي
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ذكر
أعلنت شركة Tehter صاحبة أشهر عملة مستقرة Usdt المدعومة بالدولار الأمريكي أنها أطلقت اليوم عملة مستقرة جديدة مدعومة بالذهب الحقيقي XAU₮ .. كل عملة تساوي 1 أونصة من الذهب ... الذهب المدعم للعملة الذهبية الجديدة سيحتفظ به في خزائن سويسرا ...
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