طيور الجنة هههههه

بشرط تكون مضحكة

و كل واحد يضع صور يضع لها عنوانا مناسبا و مضحكا

السلام عليكماحبتي ان للصورة لتعبير و ايحاء و سرو اذا كانت صور للبراءة تصبح اجمل و اكثر تأثيراو اذا كانت صور غريبة او مضحكةيزداد جمالها و تجد نفسك تبتسم او تضحك بعمق و بلا تصنعفي هته المساحةهل يمكننا ان نجمع و نضع و نختارصورا مضحكة للاطفالصور خاصة او منقولة@يلوو شيشكلي أمل