سلسلة الشيطان يحكى: العدد الأول - مطعم اللحوم البشرية وحكايات أخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه الرواية من سلسلة الشيطان يحكي الذي بدأها بهذا الكتاب المثير للغاية ، خاصة وأن الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية قد يكون الحوار الحقيقي داخل هذه القصص يسير بشكل واقعي وليس خيالي ، فقد يظن البعض أن الكتاب يتضمن على أدب الرعب المتصنع فهو ليس هكذا بل يرصد أحداث واقعية في عالمنا وحياتنا ، استخدم الكاتب أسلوب سهل واحترافية في تتابع الأفكار كي لا يشعر القارئ بالملل فالقصص جميعها سرد بشكل محبك احترافي .

مقدمة الكتاب :

ليس‎ ‎مهما أن أرحب بكم .. وليس ضروريا أن تستقبلوني بترحاب ..

‏دعونا نتفق على‎ ‎ما سيحدث .. أنا هنا لأكتب .. وأنتم هنا للقراءة ..

‏ليس من الضروري أن‎ ‎يعجبكم ما سأقول .. وليس عليَّ أن أصدع ‏رأسي بتحملكم ..

لذا لنبتعد عن‎ ‎المجاملات ..

أنا شيخ مسن من النوع ‏الذي لا يروق لأحد ..

وأنتم مجموعة شباب‎ ‎فضوليين من النوع الذي ‏لا يروق لي ..

هكذا نكون قد ابتعدنا عن الرسميات‎ ‎البغيضة التي ‏يصر البشر على استخدامها فيما بينهم.

سأتيح لكم الفرصة لمعرفة‎ ‎أكثر .. لكن ليس مني لأنني مصاب بداء ‏الملل السريع ..

ستسمعون كل شيء منهم .. بألسنتهم .. هم يعرفون ‏كل شيء .. لأنهم رأوه رأي العين ..

لا تسألوني من‎ ‎أنا .. تذكروا أنكم ‏هنا لتسمعوا .. لا لتسألوا ..

وإن لم يعجبكم ما‎ ‎سمعتموه فاذهبوا ‏وفجروا رؤوسكم .. لن يحدث فارقا عندي ..

تماما كما أنه لو‎ ‎انتزعت ‏روحي مني في أحد نوبات الصرع الذي ابتليت به فلن يحدث فارقا ‏لديكم ..

هكذا اتفقنا.‏

للتحميل :

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم