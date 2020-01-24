كتاب فاتتني صلاة – إسلام جمال

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتاب فاتتني صلاة

عن الكتاب

يوما ما ..كنت اتمني ان اكون من المصلين وكنت اعلم ان حياتي ستصبح اكثر سعادة وسكينة لو انني اصلي ..

وقد اخبرني كثير ممن لايصلون بالامر نفسه .. كيف لنا ان نعلم سبيل للسعادة والطمأنينه ونصر ان نغفله ..

في الصغر اعتدنا أن يأمرنا من يكبرنا بالصلاة .. فنمتثل للأمر

ثم نذهب لنصلي .. فنجد أن الصلاة ثقيلة .. فنتركها



نسمع شيخاً يتحدث عن الصلاة و أهميتها و عقوبة تاركها

فنذهب لنصلي .. فنجد أن الصلاة ثقيلة .. فنتركها



ظننا أن من يأمرنا بها لا يشعر بما نشعر به

ظننا أن من يحافظ عليها لديه هبة إلهية ليست عندنا



إنتظرنا تلك الهبة الإلهية طويلا .. حتى فاتتنا صلاة بعد الصلاة

لأننا لم نحل أصل المشكلة .. و هو لماذا تبدو الصلاة ثقيلة



بمجرد أن تبدأ في قراءت كتاب فاتتني صلاة لا تريد أن تتركه

كل فصل يبدأ بمعلومة مشوقة تجعلك تقرأ الفصل كاملاً حتي تجد نفسك أنهيت الكتاب

هو واحد من الكتب التي تجعلك تحزن لأنك أنهيته ، قراءته فقط تسمو بالروح

إن كنت لا تصلي فلن تجد لوم أو معاتبة في الكتاب، فقط حوار رقيق راقي منطقي

لن تجد اسلوب التخويف، بل الحب، ستصلي لأنك تحب الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم