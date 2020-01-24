الانترنت

زينب حلوي

زينب حلوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 جانفي 2020
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محل الإقامة
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أنثى
اود ان أشاركك موضوع ارجو ان يكون مفيد عن مرض العصر الا وهو الانترنت بكل مواقعه اذا لم يبادر الكبار لجذب الشباب من مستنقع الانترنت لن يخرجوا منه على العكس سينغمسون فيه وسوف يكون الوقت قد فات على إخراجهم
من تجربتي التي انا بصدد الحكاية عنها هي أنني كنت ابيع اللوازم المكتبية لكن في يوم من الأيام سألتني طفلة أنه لماذا لا اظيف كمبيوتر واخرج بحوث للاطفال فقلت لها لماذا لا تقومون وانتم بالبحث في الكتب كان جوابها صادم رغم صغرها قالت لي انهم لا يحبذونالبحث وحدهم والأستاذ حتى الاختبارات يأتي بها من الانترنت فلماذا نظيع وقتنا نحن
السؤال هل هي على حق ؟
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
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إنضم
25 سبتمبر 2007
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الجنس
ذكر
الانترنت فيها ما ينفع وما يضر
واضرارها اكثر من ايجابياتها
 
Hakimski

Hakimski

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 جانفي 2020
المشاركات
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سكيكدة
الجنس
ذكر
أضن أن الانترنت لا يمكن التخلي عنها بغض النظر عن أضرارها
 
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