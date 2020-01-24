اود ان أشاركك موضوع ارجو ان يكون مفيد عن مرض العصر الا وهو الانترنت بكل مواقعه اذا لم يبادر الكبار لجذب الشباب من مستنقع الانترنت لن يخرجوا منه على العكس سينغمسون فيه وسوف يكون الوقت قد فات على إخراجهم

من تجربتي التي انا بصدد الحكاية عنها هي أنني كنت ابيع اللوازم المكتبية لكن في يوم من الأيام سألتني طفلة أنه لماذا لا اظيف كمبيوتر واخرج بحوث للاطفال فقلت لها لماذا لا تقومون وانتم بالبحث في الكتب كان جوابها صادم رغم صغرها قالت لي انهم لا يحبذونالبحث وحدهم والأستاذ حتى الاختبارات يأتي بها من الانترنت فلماذا نظيع وقتنا نحن

السؤال هل هي على حق ؟