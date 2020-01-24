يعرف على أنه الدراسة العلمية للسلوكيات الاجتماعية للإنسان، سواء كانت هذه الدراسة على مستوى المجموعات أو المجتمعات ككل، وفي بعض الحالات يطلق عليه العلم الذي يهتم لدراسة التفاعلات الاجتماعية ما بين الأفراد، وقد ظهر علم الاجتماع في العصر الحديث، وتحديداً في بداية القرن التاسع عشر للميلاد، وهو يقوم على الاهتمام بجميع القواعد والأسس الاجتماعية التي يرتبط أو ينفصل بها الأفراد مع بعضهم البعض، ولا تقتصر على الأفراد بل تتعدى كونهم أعضاءً في جمعيات ومؤسسات.