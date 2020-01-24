بسبوسة رائعة و شهية من مطبخ خيرو 💎على ضوء بسبوسة الشاف ماما زهور💎

خيرة جانت
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
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- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كي مسيتو يا ناس الخير
اليوم جيتكم بطريقتي الخاصة في صنع البسبوسة ههههه وهذا بعد فشل سنوات طبعا بدون إطالة اليكم وصفة الشاف ماما زهور
واللي من خلالها زدت لمساتي الخاصة وخرجت بسبوسة شهية جدا هههههه "حوحو شكار روحو"
هذي وصفة ماما زهور مع بعض التعديلات اللي اضفتهم في الشرح باش تعاونكم.
وهذي بسبوستي انا خيرو
تحياتي
كي مسيتو يا ناس الخير
اليوم جيتكم بطريقتي الخاصة في صنع البسبوسة ههههه وهذا بعد فشل سنوات طبعا بدون إطالة اليكم وصفة الشاف ماما زهور
واللي من خلالها زدت لمساتي الخاصة وخرجت بسبوسة شهية جدا هههههه "حوحو شكار روحو"
هذي وصفة ماما زهور مع بعض التعديلات اللي اضفتهم في الشرح باش تعاونكم.
وهذي بسبوستي انا خيرو
تحياتي