بسبوسة رائعة و شهية من مطبخ خيرو 💎على ضوء بسبوسة الشاف ماما زهور💎

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,951
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كي مسيتو يا ناس الخير
اليوم جيتكم بطريقتي الخاصة في صنع البسبوسة ههههه وهذا بعد فشل سنوات طبعا بدون إطالة اليكم وصفة الشاف ماما زهور
واللي من خلالها زدت لمساتي الخاصة وخرجت بسبوسة شهية جدا هههههه "حوحو شكار روحو🤭"

Collage 2020-01-23 21_00_46.jpg
هذي وصفة ماما زهور مع بعض التعديلات اللي اضفتهم في الشرح باش تعاونكم.👌🏻

وهذي بسبوستي انا خيرو😊

20-01-20-00-13-08-534_deco.jpg

20-01-20-00-22-44-847_deco.jpg

Collage 2020-01-23 20_58_59.jpg

20-01-20-00-20-56-264_deco.jpg

20-01-20-00-15-16-213_deco.jpg

20-01-20-00-26-28-068_deco.jpg

20-01-20-00-27-15-351_deco.jpg

20-01-20-00-17-57-528_deco.jpg

تحياتي
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,894
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ....
تسلم الايادي حبيبتي خيرة والله تشهي تشهي وخرجتك هايلة
مشكورة على الوصفات الرائعة لي تقدميهالنا
وبصحتكم
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,876
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك وماشاء الله
مشكورة على مشاركاتك ووصفاتك المتألّقة والرائعة
احسنت
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top