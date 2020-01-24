بسبوسة رائعة و شهية من مطبخ خيرو 💎على ضوء بسبوسة الشاف ماما زهور💎

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكي مسيتو يا ناس الخيراليوم جيتكم بطريقتي الخاصة في صنع البسبوسة ههههه وهذا بعد فشل سنوات طبعا بدون إطالة اليكم وصفة الشاف ماما زهورواللي من خلالها زدت لمساتي الخاصة وخرجت بسبوسة شهية جدا هههههه "حوحو شكار روحوهذي وصفة ماما زهور مع بعض التعديلات اللي اضفتهم في الشرح باش تعاونكم.وهذي بسبوستي انا خيروتحياتي