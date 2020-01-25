تكريم الاخت👩‍🍳Asseli Queen👩‍🍳بوسام التميز

خيرة جانت
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,956
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال اللماويات واللماويين
يسعدنا اليوم ويشرفنا ان نكرم الأخت والشاف الرائعة @Asseli Queen بوسام التميز
الذي نالته عن جدارة واستحقاق نظرا لنشاطها الكبير في منتدى الطبخ و خاصة ركن الكيك و الحلويات الحصرية و المجربة بعد وضعها لخمسة مواضيع حصرية .
الف الف مبروووك حبيبتي في انتظار المزيد منك
كيف حال اللماويات واللماويين
يسعدنا اليوم ويشرفنا ان نكرم الأخت والشاف الرائعة @Asseli Queen بوسام التميز
الذي نالته عن جدارة واستحقاق نظرا لنشاطها الكبير في منتدى الطبخ و خاصة ركن الكيك و الحلويات الحصرية و المجربة بعد وضعها لخمسة مواضيع حصرية .
الف الف مبروووك حبيبتي في انتظار المزيد منك
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