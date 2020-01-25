تكريم الاخت👩‍🍳Asseli Queen👩‍🍳بوسام التميز

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,956
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال اللماويات واللماويين
يسعدنا اليوم ويشرفنا ان نكرم الأخت والشاف الرائعة @Asseli Queen بوسام التميز
ييببب (1).gif

الذي نالته عن جدارة واستحقاق نظرا لنشاطها الكبير في منتدى الطبخ و خاصة ركن الكيك و الحلويات الحصرية و المجربة بعد وضعها لخمسة مواضيع حصرية .
الف الف مبروووك حبيبتي في انتظار المزيد منك
 
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خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,956
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
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