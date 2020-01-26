السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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فريق طبي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع قطعة معدنية

في السعودية ​

تمكَّن فريق طبي في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف بتوفيق الله تعالى

من إنقاذ طفل؛ ابتلع "ريالاً معدنيًّا". ​