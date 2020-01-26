البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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فريق طبي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع قطعة معدنية
في السعودية
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فريق طبي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع قطعة معدنية
في السعودية
تمكَّن فريق طبي في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف بتوفيق الله تعالى
من إنقاذ طفل؛ ابتلع "ريالاً معدنيًّا".
من إنقاذ طفل؛ ابتلع "ريالاً معدنيًّا".