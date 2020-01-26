فريق طبي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع قطعة معدنية في السعودية

البشير البشير

البشير البشير

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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فريق طبي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع قطعة معدنية
في السعودية

تمكَّن فريق طبي في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف بتوفيق الله تعالى
من إنقاذ طفل؛ ابتلع "ريالاً معدنيًّا".

واستغرقت عملية الاخراج 20 دقيقة ما بين تخدير واستخراج القطعة وإفاقة الطفل
ثم بعدها قرر الفريق الطبي السماح لذوي الطفل باصطحابه إلى خارج المستشفى
بعد الاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

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في أمان الله
 
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