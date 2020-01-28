معانات الابناء و الاباء :

يوجد اختلاف كبير في الاهتمامات و الانشغلات والقناعات بين الآباء والابناء .وتمسك الابناء بخياراتهم لا يمثل ابدا شكلا من اشكال العقوق. ما لم يكن انتهاكا لحد، أو الحاق الضرر بأحد.فاذا انا فرضت على ابني امرا دون مبرر او ضرورة، وقلت له: افعل كذا او لاتفعل كذا. ولا تناقش فانا الاب..او حذار غضبي فانا الام...نكون قد ادخلناه في صراع نفسي و الم عاطفي.

مخ الهدرة: جزء كبير من معاناة الابناء هو النعامل معهم على انهم عبيد او مجرد اشياء .