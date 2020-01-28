سعد606
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مرة طالع ومرة هابط :
تعلمت من المحاولات العديدة المتعلقة بطرق وكيفيات تسيير ميزانية الاسرة، أن الطريقة المثلى هي عدم التقيد بطريقة محددة، وأن المرونة التي يتسم بها كل من الزوج والزوجة ، وإشراك الابناء في بعض المعلومات ومنحهم فرصة للتعبير في جلسات كلها محبة وتناغم، هي من تحدد مستوى نجاح هذه الطريقة، وشعور أفراد الاسرة بالسعادة حتى هم في أصعب الظروف.
مخ الهدرة: الدنيا هي هكا مرة في الطالع ومرة في النازل، مرة مرَخْرَخَة ومَرة مْزَيّرَة، لكن في جميع الاحول كي نعودو متفاهمين راضيين نقول: الحمد لله حَاكْمَة للطْرَاف.
تعلمت من المحاولات العديدة المتعلقة بطرق وكيفيات تسيير ميزانية الاسرة، أن الطريقة المثلى هي عدم التقيد بطريقة محددة، وأن المرونة التي يتسم بها كل من الزوج والزوجة ، وإشراك الابناء في بعض المعلومات ومنحهم فرصة للتعبير في جلسات كلها محبة وتناغم، هي من تحدد مستوى نجاح هذه الطريقة، وشعور أفراد الاسرة بالسعادة حتى هم في أصعب الظروف.
مخ الهدرة: الدنيا هي هكا مرة في الطالع ومرة في النازل، مرة مرَخْرَخَة ومَرة مْزَيّرَة، لكن في جميع الاحول كي نعودو متفاهمين راضيين نقول: الحمد لله حَاكْمَة للطْرَاف.