مرة طالع ومرة هابط :

تعلمت من المحاولات العديدة المتعلقة بطرق وكيفيات تسيير ميزانية الاسرة، أن الطريقة المثلى هي عدم التقيد بطريقة محددة، وأن المرونة التي يتسم بها كل من الزوج والزوجة ، وإشراك الابناء في بعض المعلومات ومنحهم فرصة للتعبير في جلسات كلها محبة وتناغم، هي من تحدد مستوى نجاح هذه الطريقة، وشعور أفراد الاسرة بالسعادة حتى هم في أصعب الظروف .

مخ الهدرة: الدنيا هي هكا مرة في الطالع ومرة في النازل، مرة مرَخْرَخَة ومَرة مْزَيّرَة، لكن في جميع الاحول كي نعودو متفاهمين راضيين نقول: الحمد لله حَاكْمَة للطْرَاف .