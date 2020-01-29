السلام عليكم

اولا اختي و نصيحة من اختك في الله بلاكي تغلطي و انسي موضوع الانتحار

انت حاجة مكيش قادرة تتحمليها في امتحان دنيوي راح تقدري تروحي لربي عاصيتيه؟

شهدي و استغفري و متزيديش تخممي فيه بالكل

كملي قرايتك و متشوفيش ليه خليه يشك ياخي مكيش ديري وش راه يقول!

كي يكسرلك راسك قوليلو وصلني للجامعة و ردني و استناني و اذا بغيت ادخل حتى تقرا معايا

وينو المشكل

ماتخمميش في الموضوع بزاف و متمديلوش اكثر من حقو

عندك قرايتك لازم تكمليها و موش تلوحي روحك تتزوجي مع اللي جا

تزيدي تحطمي وش بقى من حياتك

مام هو باباك و مديريش في بالك حاجة سيئة

بلاك خاف عليك و ولا موسوس بيك و قادر مام مرض خايف عليك كشما يديرولك

ولا كشما قالولو ناس برا و كذبو عليه

ربي يكون في عونك و يهديه