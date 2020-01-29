مشكلتي أعتقد أني سأنتحر

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
654
النقاط
51
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته انا صاحبة هذا الموضوع مشكلتي - والدي يشك فيا
أولا اود شكر كل فرد منكم رد على موضوعي بارك الله فيكم وأرضاكم
ثانيا وددت أخذ رأيكم مرة أخرى
الحمد لله والدي الان يتحدث معي لا أعلم كيف صدق أني كنت بريئة لكن الحمد لله الذي اثبت أني مظلومة
بداية يؤسفني قول هذا لكن نظرة أبي لم تتغير صوبي اطلاقا حتى وإن كان يخفيها الا أني متيقنة من ذلك ما يفطر قلبي اني بعيييدة كل البعد عن مايظنه بي والله ثلاثا كل خطوة اخطوها الا وأحسب لها ألف حساب تصورو فقط حتى عندما يكون يعمل خارج الولاية واريد الذهاب إلى مكان ما أتصل به وآخذ إذنه خوفا من الله قبل كل شيء لكن شكه هذا يقتلني لا اعلم لماذا أنا تحديدا قال لي أحدكم قبلا ( بالاك انت انسانة نية) حتى وإن كنت كذلك فهذا لا يبرر شكه اطلاقااا
ماجعلني اكتب اليوم ببساطة كنت في غرفتي أدرس لاقتراب امتحاناتي الجامعية فقمت بإغلاق الباب تفاديا للازعاج لأسمعه يقول لاختي ( واش راهي دير هذه مسكرة الباب وحاكمة التيليفون ) والهاتف كان في الغرفة الأخرى ليس معي اطلاقا من كرم ربي أن اختي أرته الهاتف فعلم أنه ليس معي وأوضحت له أني أدرس لا غير من ساعتها ودموعي لا تفارق عيني حتى الدراسة لم استطع إكمالها حتى وإن كان مايفعله هذا خوفا منه عني فليس بهذا الشكل مهما يكون هو يعرفني ان كان هو الذي كوّن ما أنا عليه الان ويشك فيا بهذا الشكل فماذا ترك للغريب أحيانا اتمنى الموت فعلا لأني تعبت جدااا نفسيتي أرهقت
وأحيانا اخرى أقول سأقبل بأي أحد يتقدم لخطبتي فقط لاتخلص من هذا الهم والمضحك في الامر أن احد الجيران يود التقدم لي أما الكارثة اني متيقنة بأنه لو فعل فسيقيم أبي الدنيا ولا يقعدها ظنا منه مجددا بأني على علاقة مع هذا الجار او ربما انا من طلبت منه التقدم لي
فعليا انا مدمرة بكل ما للكلمة من معنى ان كان هذا ابتلائي ياربي في الحياة فقد ذقت منه مايدفعني أفكر بالانتحار لأن قلبي لم يعد يحتمل أكثر
لعلمكم ابي انسان متعلم بل وأستاذ
اخوتي لا تنسوني من صالح دعائكم لعلكم اقرب لله مني
حاليا اجد أن هناك حلان إما ان اضع حدا لحياتي وأنا جادة في هذا الامر فقد بلغ السيل الزبى ونفسي لا أقوى على المزيد أو أن اتزوج لعل نفسه ترتاح مني ادعولي لعل الله يعوضني بإنسان يثق بي ادعولي بزوج صالح يرضاه الله لي ادعولي أن يفرج الله كربتي هذه
 
صمت النبض

صمت النبض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 أفريل 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اولا اختي و نصيحة من اختك في الله بلاكي تغلطي و انسي موضوع الانتحار
انت حاجة مكيش قادرة تتحمليها في امتحان دنيوي راح تقدري تروحي لربي عاصيتيه؟
شهدي و استغفري و متزيديش تخممي فيه بالكل
كملي قرايتك و متشوفيش ليه خليه يشك ياخي مكيش ديري وش راه يقول!
كي يكسرلك راسك قوليلو وصلني للجامعة و ردني و استناني و اذا بغيت ادخل حتى تقرا معايا
وينو المشكل
ماتخمميش في الموضوع بزاف و متمديلوش اكثر من حقو
عندك قرايتك لازم تكمليها و موش تلوحي روحك تتزوجي مع اللي جا
تزيدي تحطمي وش بقى من حياتك
مام هو باباك و مديريش في بالك حاجة سيئة
بلاك خاف عليك و ولا موسوس بيك و قادر مام مرض خايف عليك كشما يديرولك
ولا كشما قالولو ناس برا و كذبو عليه
ربي يكون في عونك و يهديه
 
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