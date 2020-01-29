زواج من عصر حجري ....سلسلة واش راهم يهدرو فالفايس بوك

السلام عليكم الخاوة .....قالك رايس هاكان وإلا حكيم مستر آي بي سابقا روحو لڨططو البوليتيك من الفايس بوك وهاني جبتلكم واحد السوجي حابة نتناقشو فيه سورمو إذا حبيتو والا ما حبيتوش انا حطاتو حطاتووانا ندور فواحد ڨروبات نلقى لايف راكم عارفين ناس ولات وين تكون تصور عالمباشرايا قالك فواحد الڨروب .إذا 4 ملاين ومصحف وعشا خفيف بين عايلة ويجيب طونوبيل ويجي يديك تقبلي زواج هكذاارواحو نديرو تحليل للمخلوق اللي حاط لايف من وين جاي وإذا 4 ملاين هذي أورو وإلا دولارقالك 4 ملاين ....انا شفت كبش يدير 8 ملاينوكاين كبش وصل لل 27 مليون ...يسمى انت جاي تشري جيڨو. ...ضرك مرا هذي كيفاه تقسم هذيك 4 ملاين حق العشا وما تكفيشاسيدي الله لا تعشاو واش تشري بيهم تجيك هكذاك لا حوايج ولا محتاج يعني تخلي روحها للضحك قدام ماليك وهدرة ومعاير ونهار تقولك أشريلي وتولي تسمع فالكلام هكذا يعجبك انت تحط 4ملاين نتاعك وترفد المرا وخليلها المعاير مليحة هذينروحو قالك ومصحف ...وهنا إسمحولي نضحك حاشا كتاب ربي اللي مضحكني اللي جايب المصحف بالحاشية الله الله ياو عمرو واذا صلى ولا يعرف طريق جامع وطايح خشين نتاع ربي غير باه يمدولو المرا ب 4 ملاين معزة هذييعرف شرع ربي غير على صوالحو الا جامي واقيل حكم مصحف وقراه يروح يشريه بالقذيفة ومطرز ومتهلي باه يقولو تبارك الله متدينوهو خاليها عاليها واطيها هههه...عيب إبن عمي مو هيكايه نروحو قالك العشا بين العايلتين ...معليش هذي انا معاها خير من غاشي والحس والهراج فالباطل والمرا كالبوبية رايحة جاية لابسة 700 روبانجو قالك نجيب طونوبيل ونجي نديها ....ايوا يسمى انت طاكسيور ....وهذي مرا تجي تديها بطونوبيل كلوندستا والناس والجيران هذا مجتمع جزائري مستر كلون ....ناس تشوفها رايحة فطونوبيل اما متزوج وهذي دوزيام ....اما ماليه ماشي قابلينها ماليه اواااه باينة مفتح عليها برك ......ياو الله غالب احنا مش اتراك اقعد فالارض أجونو ولبسها خاتموديها لدواركم ,احنا وما تكونش 40 طونوبيل مستفة مكتفة مترادفة هههه ما نقولوش هذا زواج وبلاك كاش طونوبيل من 1840لازم غير الحديدة يا حميدةنبينا ونصلو عليه ....انا صراحة ماراني مع مهور الغالية والعرس المبالغ فيه ...بصح ثاني هذي نتاع زواج بهذي طريقة الصراحة هو نفسو ما يقبلهاش لأختو اه فأختو يتشرط ويعاوديا جماعة الخيى ها ناقشونا تشوفو واش هو رايكمبنات هجوم إذا لقيتو عفسة ماشي عاجبتكم فهموهم علاه الاهل يشرطو وواش تدو كي تتزوجو بلاك يحسو ويفهمو واللي زوج أختو يقولنا بكل صراحة شعال زوجها وكيفاه كان العرسميتر هاكان هاني جبتلك واش يقولو ودرتلك تحليل ڨاع ههه