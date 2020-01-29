-مبحث الشيطان 000والكهرباء ​

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ان الحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة ونعوذو بالله من شرور انفسنا ومن سيائات اعمالنا من يهدة الله فهو المهتد ومن يضلل 000فلا هادى لة00 اما بعد







وانة مما لاشك فية انه عندما يتكلم الانسان عن حقائق ثابتة لايستطيع الا ان يصغى سمعة 00 لذك اردت ان اتكلم اليوم عن موضوع شائك جدا يخص المسلمين هذة الايام 000 ولكن قبل السرد لابد من ولوج







الحقائق الاتية :







1- اذا تكلمنا عن الحقائق فلا حقيقة الا كتاب الله وسنة رسولة الصحيحة







اولا : الحقيقة الاةلى : من كتاب الله عز وجل فى سورة البقرة يقول عز وجل ( كالذى يتخبطة الشيطان من المس )







- ومما هو معلوم ومعروف ان القراءن يخاطب اذهان وافهام كل ازمان ومكان وامة 00 حيث اننا نقرر حقيقة بان اللفظ القرانى يحوى مفاهيم وفكرات العهد الاول حتى اخرالزمان 00 العالم فى الحاضر والماضى والمستقبل







- ولو اننا تناولنا لفظ ( مس ) نجد ان المفهوم القديم فية اللماسة اى التلامس بالمفهوم القديم وهو ايضا ما يقبلة العقل وينصرف الية اللفظ ولكن 000 عندما يتقدم العلم ويميط اللثام اكثر عن حقائق القران يختلف المفهوم ليناسب عصر العلم 00 فتنكشف ثوابت جديدة 00 فنفهم من هذة اللفظة معنى متصل فى عصرنا







هب اننا خاطبنا طفل صغير وقلنا لة على سبيل المثال " خذ حذرك مس كهربا : اذن هذة الكلمة حملت معنا جديد حتى الطفل فهمها بمفهوم عصرة لانها دارجة ومفهومة لدية







-ولايمكن الشك بان الله جلا وعلا عندما اختار هذة اللفظة لم يكن يعلم اننى وانت سوف نفكر فى المس الكهربائى



-اذن هذة الللفظة حملت افهام العالم القديم كما حملت افهام العالم الجديد وتكيرة فى كلمة المس







الحقيقة التى يمكن ان نؤكدها وهى اننا لايمكن ان نطرح مفهوم المس الكهربى بعيدا من هذة اللفظة الكريمة لان الله تعالى خاطب محمد صلى الله علية وسلم والصحابة والاجيال السابقةبما عندهم من العلم وخاطبنا بما عندنا من العلم والاكتشافات 000 اما اذا جاء العلم بمفهوم اخر واضح لهذة اللفظة فلايمكن ان يتجاهلها المعنى الواسع للكلمة



اذن 000 نخرج بحقيقة وهى الاتى 000 مس يساوى كهرباء







الحقيقة الثانية



اذا انتقلنا الى اية اخرى وهى كما اتفقنا حقائق ثابتة " لاياتية الباطل من بين يدية ولا من خلفة " يخبر تعالى عن سيدنا موسى علية وعلى نبينا الصلاة والسلام عند لقاءة بربة فى قدس الاقداس فى جبل الطور وبعد ان رمى بالعصا كما امرة ربة يقول تعالى " فلما راها تهتز كانها جان "







يببين الله تعالة فى هذة الاية الكريمة صفة اساسية من صفات الجن عموما وهى الاهتزاز ولاحظ دقة اللفظ



الملحوظة الاخرى : وهى لابد من ملاحظة ان المولى فى الايتين تكلم فى الاية الاولى عن الشيطان وفى الية الاخرى عن الجن عموما



النتيجة : جن + شيطان = اهتزازات + مس كهربائى







ننتقل الان الى الاستنتاج الطبيعى : لو جمعنا اللفظتين وهى ( صفة الجن " اهتزازات " 0000 مع خصوصية الشياطين " مس كهربائى " كانت النتيجة هكذا 0000 اهتزازات كهربائية 0000 حقيقة ثابتة من حقائق القراءن الكريم



الان ننتقل الى الرسول الكريم علية السلام ليكشف ويميط لنا اللثام قليلا " واعلموا ان فيكم رسول الله "



وهو المبحث الثانى :







من الاستقراء فى السنة الكريمة نجد ان رسولنا الكريم علية السلام ارادنا ان نمقت بل نكرة لفظة وما تحويه من مظاهر الكرة وفى طياتها الكثير من مظاهر الشر فقال فى الحديث الصحيح كما فى صحيح الجامع " كل الذباب فى النار الا النحل "



ثم يبين لنا فى الحديث الاخر مدى ما تحملة هذة اللفظة وهى الزبابة من كرة وشؤم حيث يقول ( دخل رجل النار فى زبابه 0000000 الحديث







نستمر فى معنى التنفير والكراهة وما تحملة هذة اللفظة من رزائل 000 حيث يقول كما فى صحيح البخارى ( اذا وقع الزباب 0000



وهذة الزبابة تحمل فى الشرع الشئ المستقذر ويكان رسولنا الحبيب يريد ان يلفت انتباهنا الى شئ 000 فلننتظر قليل











يكشف لنا الحبيب اللجام شئ اكثر عندما سمع صحابى وقد وقع منة سوطة يقول تعس الشيطتن فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب " *الصحيحة



وهنا مربط الفرس







6- الحقيقة الثانية : وهو ان الشيطان(او يتغزى) يتمثل فى الزباب ولكن هذة الحقيقة تحتاج الى كلمة العلم 00 فلنزهب الى القران الكريم ولنقرا ليكشف لنا المزيد يقول المولى عز وجل ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ) الحج 73



المعنى ان الاية تقول لو ان الذباب سرق منك شئ ولو كان صغيرا جدا لا تستطيع قوى الارض ولو اجتمعت على استرجاعة منة 00 ضعف الطالب والمطلوب (ان كيد الشيطان كان ضعيفا )











يقول العلماء من غرائب ان الذباب الطائر الوحيد الذى ليس لة جهاز اخراج حيث انة اذا تناول شئ يخرجة عن طريق طاقة كهربائية



وهنا المفاجاة طاقة كهربائية اذن عرفنا مدى دقة لفظ النبى فى قولة حتى يكون مثل الزباب اذن الشيطان يتمثل بالذبابة وذلك للطاقة الكهربائية التى تخرجها 000 اذن طاقة كهربائية = شيطان متمثل وذلك لانة امواج واهتزازات كهربائية



كما ان الزبابة من الذبزبة وهى الاهتزازات







ولا ننسى اختيار ابليس لمكان نصب عرشة وحديث النبى صلى الله علية وسلم (عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس " مسلم

وذلك يناسب الاهتزازات وهى الامواج











الحقيقة ان الشيطان عبارة عن امواج ( اهتزازات كهربائية ويمكن ان يتمثل فى الزباب لما ذكرنا من ربط السنة واثبات العلم



ولكن تمثلة فى الزباب لاينفى شكلة التى اخبرتنا بها السنة







الافتراض الاخير : وهى لو اننا افترضنا ان رجل مغلق علية غرفة ولم يذكر الله فانة بالضرورى سوف يكون معة فى الغرفة شيطان



السؤال هل يستطيع الشيطان ان يفتح الباب لكلى يخرج الرد عند النبى صلى الله علية وسلم حيث يقول أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفؤا سرجكم فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله يعني الفأرة ".000 لا يستطيع ان يفتح باب





لكن احدا يقول عرفنا انة الان فى الغرفة على شكل طاقة كهربائية لذلك " انة يراكم هو وقبلة من حيث لا ترونهم " فاذا استطعت ان ترى الكهرباء تستطيع ان ترى الشيطان







ننتقل الى شكلة كما ابانتة السن







1- - البخاري - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى يبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى يغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان " 0000 اثبات قرنى الشيطان 000 وحتى تكتمل الصورة 00 فى رواية يشير إلى المشرق فقال " ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان " *







مكان مبيتة: وقال البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فاستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه) ورواه مسلم



هل يبول الاجابة : وقال البخاري - " ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله ثم أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه " أو قال (في أذنه).





هل يعانى من مغص البطن كما نحن 00 اسمع وقال البخاري - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الانسان وقلبه.فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا سجد سجدتي السهو "







2- ويقول " إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه لما جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده أن يده في يدي مع أيديهما 0000 000 اثبات التجسيم حيث الاحلال الكامل فى الشكل الانسانى







3- إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجمله (4) في وجهي فقلت: " أعوذ بالله منك ".ثلاث مرات.ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لاصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة ".00000 اثبات التشكل وفى رواية حتى وجدت برد لسانة على يدى







والخاطرة الاخرى : بما ان صراط الله مستقيم كان العكس 000الشيطان غير مستقيم ( اهتزازات ) لذلك لاتجد الممسوس عند سماع القران ثابت ( لابد من ان يهتز )







وهنا خاطرة لطيفة : وهى ان لنبى صلى الله علية وسلم لما خنقة اخرج لسانة حتى وجد صلى الله علية وسلم برد لسانة لذلك عندما تقراء الرقية الشرعية على ممسوس او مسحور من الملاحظ اخراج لسانة وذلك لان الرسول كما قالت عائشة رضى الله عنها ( كان قرانا يمشى على الارض 000 ونحن نخنقة بالقران ( الرقية )







4- ويقول ( عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " راصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بين الاعناق فوالذي نفس محمد بيده إني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف " الصحيحة ولما سئل عن الحزف قال (سود جرد من اليمن (



الجن ثلاثة اصناف (صنف لهم احنحة يطيرون بها وصنف يظعنون ويرحلون وصنف حيات وكلاب







5- اذا جامع الرجل 00 لف احليلة 0000 (اثبات الذكورة )00 (من الخبث والخبائث) 000 اثبات الانوثة







7- لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشمال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله " * مسلم 000 اثبات اليدين



8- إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا.وان دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت.وان لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء " ؟



* مسلم000 اثبات النوم والاكل والولوج 00 اثبات التحيز 00 حيث ان الباب يصدة







9- سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: " قه " قال: لم.قال: " أيسرك أن يشرب معك الهر ".قال: لا.قال: " فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان " الصحيحة000 انة يشرب







10 - نهى أن يجلس بين الشمس والظل.وقال إنه مجلس الشيطان ".صحيح الجامع0000 يجلس





متى يخترق الانسان : - * " إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل ".

-مكان ضحكة : إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التثاؤب فإذا قال أحدكم هاها فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه. حسنة الالبانى





- هل لة دور فى عقولنا اثناء النوم الاجابة 00 الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره ".







هل لدية تحكم احيانا فى اعضاء جسم الانساان 000 فى اغضب نعم والدليل لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فانه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ". بخارى





السؤال لماذا يعزبهم الله بالشهب والصواعق وهى من جنس الكهرباء 00 حيث يقول المولى : (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير) (







وقال (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.لا يسمعون إلى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب



وقال الحبيب







فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا.فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء انفرد به البخاري







نخرج من هذا بالحقائق الاتية











طاقة كهربائية اهى اهتزازات على شكل شئ اسود لة قرنين واجنحة لسان يدين اقدام



السؤال الان هل هذة الطاقة الكهربائية (الشيطان له تاثير على المخ) الاجابة من القران الكريم " وماانسنانية الا الشيطان ان اذكرة ) اى انة تحكم فى اجهزة النسيان ى العقل







السؤال المزهل الان 000 ماذا لوقال لنا الطبيب ان هذا المريض بة00 كهرباء زيادة 00فى المخ تؤثر علية



مما لاشك فية ان هذا المريض مصاب بمس شيطانى " كهربائى " ولكن التدليس حتى لايكتشف امرة 00 فيفتضح فتسعى للعلاج



ماذا لو قلنا حقيقة اخرى وهى امراض السرطان التى اعترت المسلمين وهو مبحث اخر قال النبى صلى الله علية وسلم " وخز اعدائكم من الجن " وقال (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " (بخارى).





والعلاج هو الحجامة بشروطها السليمة وهو مبحث فى متاب السراج











-مبحث كيف ياكل الشيطان 00 كيفما اخبرنا بة رسول الله



فاذا ثبت ان الشيطان طاقة: فالانسان عندما ياكل 000 يتحول الطعام الى طاقة وهنا 00 اذ لم يكن ذكر الله تناول الشيطان من طعامة فنقصت طاقة الجسم التى كانت مصروفة الى الجسم فبالتسمية ياخز الجسم الطاقة كاملة



ومصداق ذلك حديثة فى الشيطانانان الذين التقيو فقال الاول لصاحبة مالى اراك منتفخ قوى فقال انا مع رجل اذا اكل او شرب لم يذكر اسم الله علية وقال الثانى العكس



و الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على الرسول الامين اللهم اغفر ورحم والداى وزوجتى والمؤمنين