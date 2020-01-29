باركو لاختنا آميرته

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- 46,558
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم جيت نفرحكم بخبر سعيد ولي هو
ولادة أختنا @آمِيْرَتُه
انجبت مولودا جديدا
حفظه الله وجعله من الصالحين البارين لوالديه
ألف ألف مبرووووووك أختي يتربى في عزكم ان شاءالله
اليوم جيت نفرحكم بخبر سعيد ولي هو
ولادة أختنا @آمِيْرَتُه
انجبت مولودا جديدا
حفظه الله وجعله من الصالحين البارين لوالديه
ألف ألف مبرووووووك أختي يتربى في عزكم ان شاءالله