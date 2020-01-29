باركو لاختنا آميرته

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,558
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم جيت نفرحكم بخبر سعيد ولي هو

ولادة أختنا @آمِيْرَتُه

انجبت مولودا جديدا

حفظه الله وجعله من الصالحين البارين لوالديه

ألف ألف مبرووووووك أختي يتربى في عزكم ان شاءالله
 
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