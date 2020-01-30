(يدبر الأمر) ...

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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,615
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلما إقتربت من الله... 🍃
ستشعر أن الله معك أينما كنت، وأينما حللت، وفي كل حالٍ يمرّ بك، في ضعفك وقوّتك، في حزنك وفرحك، في تعبك وراحتك،
هو الملجأ الآمِن لروحك،
والسَنَد الحصين لظهرك،
تجدهُ دومًا معك وبقُربك؛
وهذاأعظم ما يعين الإنسان على تجاوز صعوبات الحياة.

‏ينظر الله إليك وأنت جالس بين يديه، تذكره و تدعوه، تحدثه بنبرة المنكسرين وتسأله، وبين كل كلمة وكلمة تستغيث "يا ربّ يا ربّ"
أوَ بعد هذا تظن أنه لن يستجيب لك ؟!
لا والله لا يخذلك الله أبدًا،
ومن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه،
ولا يلح عبد مؤمن على الله في حاجة إلا قضاها ولو بعد حيّن ..
طمئن_قلبك

يُدبِر أمرگ بينمَا أنتّ تُحارِب قلقگ .. !
يُدبِر أمرگ بينمَا أنتّ غارِق فِ أفكارگ .. !
يُدبِر أمرگ بينمَا أنتّ تخشىَ وقوُع مخاوِفگ .. !
يُدبِر أمرگ بينمَا أنتّ مُكتَف بَـ عجزگ .. !
يُدبِر أمرگ بينمَا أنتّ فِـ ضيقٍ لاَ يذهَب .. !
ألاَ يكفِ بربِگ أنّ تطمئِن .. ؟!
﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ﴾ ..
 
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