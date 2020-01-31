كيف نحدث التوازن المطلوب

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
229
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
كيف نحدث التوازن المطلوب :
كل شيء بالنسبة لي قابل للتغيير، تماما مثل الثياب نلبسه تبعا:
1ـ للمناسبة
2ـ لظروف المناخ
3ـ ولمستوى الجمال الذي نريد أن نظهر به أمام أنفسنا وأمام الآخرين...لكن يجب فقط أن نعرف كيف نُحدث التوازن المطلوب بين العناصر الثلاثة.

إن الرجال يا بني يصنعون أمجادهم فقط حين يؤمنون بالتحدي وحتمية الصراع من أجل السيطرة والبقاء
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top