كيف نحدث التوازن المطلوب :

كل شيء بالنسبة لي قابل للتغيير، تماما مثل الثياب نلبسه تبعا :

1ـ للمناسبة

2ـ لظروف المناخ

3ـ ولمستوى الجمال الذي نريد أن نظهر به أمام أنفسنا وأمام الآخرين...لكن يجب فقط أن نعرف كيف نُحدث التوازن المطلوب بين العناصر الثلاثة.



إن الرجال يا بني يصنعون أمجادهم فقط حين يؤمنون بالتحدي وحتمية الصراع من أجل السيطرة والبقاء