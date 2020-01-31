إبتسم للكاميرا ......مصورون اللمة ...

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 8,931
- النقاط
- 2,151
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جماعة الخير أهلا وسهلا بكم في موضوع ربما ترفيهي وأيضا من خلاله نعرف صدق الاخوة بين أعضاء اللمة
كيف سوف أشرح لكم
مصور ....ومصورة اللمة ....
إبتسم تطلع الصورة حلوة
الآن في استوديو التصوير الخاص باللمة
سوف نعلق صورنا نحن الأعضاء اي نعم صورنا
لكن تعالو لنعرف كيف تكون
يأخذ كل منكم هاته
نعم كاميرا التصوير ويقوم بتصوير عضو عزيز عليه
يصوره بطريقته وكيفما يراه هو ....يجمع أفكاره ....وقت معرفته بهذا العضو ....إحساسه .....رأيه حول مواضيعه ....ردوده .....غضبه وهدوئه
بصفة عامة يصفه كيفما يراه ....وبالأخير يضعه في إطاره الخاص
كلنا مصورون وسوف نعرف مدى معرفتكم بنا ويا ترى كيف تكون صورنا
وهل أنتم بارعون كمصورون
إبتسمو للصور ....تطلع حلوة
سوف نرى من أول من يتصور
استناوني نسڨم خماري ياك انا كيما تلقاوني نتصور مرت دايما يحكمني الضحك قدام كاميرا
اتفضلوا
جماعة الخير أهلا وسهلا بكم في موضوع ربما ترفيهي وأيضا من خلاله نعرف صدق الاخوة بين أعضاء اللمة
كيف سوف أشرح لكم
مصور ....ومصورة اللمة ....
إبتسم تطلع الصورة حلوة
الآن في استوديو التصوير الخاص باللمة
سوف نعلق صورنا نحن الأعضاء اي نعم صورنا
لكن تعالو لنعرف كيف تكون
يأخذ كل منكم هاته
نعم كاميرا التصوير ويقوم بتصوير عضو عزيز عليه
يصوره بطريقته وكيفما يراه هو ....يجمع أفكاره ....وقت معرفته بهذا العضو ....إحساسه .....رأيه حول مواضيعه ....ردوده .....غضبه وهدوئه
بصفة عامة يصفه كيفما يراه ....وبالأخير يضعه في إطاره الخاص
كلنا مصورون وسوف نعرف مدى معرفتكم بنا ويا ترى كيف تكون صورنا
وهل أنتم بارعون كمصورون
إبتسمو للصور ....تطلع حلوة
سوف نرى من أول من يتصور
استناوني نسڨم خماري ياك انا كيما تلقاوني نتصور مرت دايما يحكمني الضحك قدام كاميرا
اتفضلوا