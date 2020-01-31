إبتسم للكاميرا ......مصورون اللمة ...

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,931
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جماعة الخير أهلا وسهلا بكم في موضوع ربما ترفيهي وأيضا من خلاله نعرف صدق الاخوة بين أعضاء اللمة
كيف سوف أشرح لكم


مصور ....ومصورة اللمة ....
إبتسم تطلع الصورة حلوة


الآن في استوديو التصوير الخاص باللمة
سوف نعلق صورنا نحن الأعضاء اي نعم صورنا

images (4).jpeg


لكن تعالو لنعرف كيف تكون
يأخذ كل منكم هاته

images (2).jpeg

نعم كاميرا التصوير ويقوم بتصوير عضو عزيز عليه

يصوره بطريقته وكيفما يراه هو ....يجمع أفكاره ....وقت معرفته بهذا العضو ....إحساسه .....رأيه حول مواضيعه ....ردوده .....غضبه وهدوئه

بصفة عامة يصفه كيفما يراه ....وبالأخير يضعه في إطاره الخاص


كلنا مصورون وسوف نعرف مدى معرفتكم بنا ويا ترى كيف تكون صورنا
وهل أنتم بارعون كمصورون

images (3).jpeg

إبتسمو للصور ....تطلع حلوة

images (5).jpeg



سوف نرى من أول من يتصور

استناوني نسڨم خماري ياك انا كيما تلقاوني نتصور مرت دايما يحكمني الضحك قدام كاميرا


اتفضلوا
 
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