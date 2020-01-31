رسميا .. دورتموند يتعاقد مع إيمري تشان

حسم نادي بوروسيا دورتموند آخر صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية، اليوم الجمعة، بضم لاعب الوسط الألماني إيمري تشان من يوفنتوس.



النادي الألماني أعلن في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، توقيع صاحب الـ26 عامًا على عقود انتقاله بعد اجتيازه الكشف الطبي، صباح اليوم، لينضم إلى صفوفه معارًا حتى نهاية الموسم الحالي.



من جانبه، أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن تكلفة الإعارة بلغت مليون يورو فقط، بينما سيدفع دورتموند 25 مليون يورو حال تفعيله بند خيار الشراء، على أن يدفع المبلغ على 3 سنوات.

​

ويأتي تعاقد دورتموند مع تشان، بعد أسابيع على رحيل الألماني جوليان فيجل إلى بنفيكا البرتغالي.