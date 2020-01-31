فوائد قشور اليوسفي فى علاج السرطان

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر
فوائد قشور اليوسفي
تحتوي على مادّة تساعد على إنقاص الوزن،
حيث أثبتت العديد من الدّراسات كفاءتها في تخليص الجسم من الوزن،
لذلك يستخدم في وصفا الرّجيم والحميات الغذائيّة.
تدخل في مجال الطّبخ، وتحضير بعض وصفات التّجميل الخاصّة بالبشرة والشّعر.
تقاوم تكوّن الخلايا السّرطانيّة
وتمنع نموّها. اليوسفي وعلاج السّرطان إنّ اليوسفي يمثّل فاكهةً سحريّةً،
حيث يمتلك قشوراً غنيّةً بالمواد التي تخلّصنا من أخطر الأمراض التي عرفها الطّبّ وهو السرطان،
فقشوره تساهم في القضاء على الخلايا السّرطانيّة بعينها،
دون الحاجة إلى القضاء على خلايا أخرى غير مصابة،
أو المعاناة من أعراض جانبيّة قد تسبّب للجسم ويلات كبيرة عند الّلجوء إلى العلاج بالعقاقير الطبّيّة المصنّعة.
يستخدم اليوسفي بطريقة بسيطة، حيث يتمّ نقعه في الماء البارد،
ومن ثمّ يفرم ناعماً جدّاً ويخزّن إلى حين استخدامه، ويجب تركه نصف ساعة قبل الاستخدام.
 
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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 
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