ادم ابو البشر علية السلام





خلق آدم عليه السلام



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22-وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث​





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قال الله تعالى (1-فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلا لهم () (1) أعلم بما يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا كما قال (وهو الذي جعلكم خلائف الارض) [ الانعام: 165 ] فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالامر العظيم قبل كونه فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم كما قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين* قالوا (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) (2) قيل علموا ان ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبن قاله قتادة.كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور * وعن ابن عباس نحوه.آدم عليهم في العلم فقال () () * قال ابن عباس هي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الامم وغيرها * وفي رواية علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية * وقال مجاهد علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شئ.- عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- * () قال الحسن البصري: " لما أراد الله خلق آدم قالت الملائكة لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا " وذلك قوله (* وقيل إن المراد بقوله واعلم ما تبدون ما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وبقوله وما كنتم تكتمون المراد بهذا الكلام ابليس حين أسر الكبر والتخيرة على آدم عليه السلام قاله سعيد بن جبير* وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة () قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه * قوله ((1) هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه كما قال (1- خلقه له بيده الكريمة،2- ونفخه فيه من روحه،3- وأمره الملائكة بالسجود له،4- وتعليمه أسماء الاشياء ولهذا قالله موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الاعلى وتناظرا كما سيأتي)) بخارى- وقال في الآية الاخرى (قاس إبليس وهو أول من قاس *- فيعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط.عن سبرة بن أبي الفاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "" صحيح الجامعأهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات وهومن حديث زائدة عن ميسرة الاشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "" لفظ البخاري.والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والاحاديث كقوله تعالى (والالف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي وإنما تعود على معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة المأوى وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام () حسنة الالبانى* وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(أي تقرب)وقد تكون هي الشجرة التي قال الامام أحمد : سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" ** وقوله (فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورقة الجنة) (3) كما قال في " طه " (أكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) (4) وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم وهي التي حدته على أكلها والله أعلم. وعليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري حدثنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه- التي بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على الاكل من الشجرة هي الحية وكانت من أحسن الاشكال وأعظمها فأكلت حواء عن قولها وأطعمت آدم عليه السلام وليس فيها ذكر لابليس فعند ذلك انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فوصلا من ورق التين وعملا ميازر وفيها أنهما كان عريانين * وكذا قال وهب بن منبه كان لباسهمانورا على فرجه وفرجها.وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلط منهم وتحريف وخطأ في التعريب- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "* حسنة الحافظمعهما بما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر يقتل الحيات وقال ماالصحيحةعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفى رواية في الصحيح من وجه آخر "" ومن رواية احمد قال: "" مسلمعن مجاهد قال الكلمات () * صحيحقال البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" *وقال الامام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:* الصحيحة1- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "". حسنقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "".الصحيحةعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صحيح وفى رواية : "".: "وقال النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" الصحيحةعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ". الصحيحةو:" الصحيحة وفى البخارى قال "". قال: ". الصحيحةوعن ابن عباس قال:" الصحيحةتعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال وقال.فأما الاشهاد عليهم واستنطاقهم بالاقرار بالوحدانية فلم يجئ في الاحاديث الثابتة.1- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ": ((صحيحو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" صحيح-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ". الصحيحةعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" * وهذا يقتضي أنه خلق كذلك لا أطول من ستين ذراعا وأن ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن.(1) قال الله تعالى ((2) * قد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد.أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الاخرى وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت هابيل أحسن (3) فأراد هابيل أن يستأثر بها على أخيه وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى فأمرهما أنيقربا قربانا وذهب آدم ليحج إلى مكة واستحفظ السموات على بنيه فأبين والارضين والجبال فأبين فتقبل قابيل بحفظ ذلك.فلما ذهب قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع من ردى زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال () حتى لا تنكح أختي فقال () *عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله (1) * وقيل إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته * .وقوله له لما توعده بالقتل) (2) دل على خلق حسن وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله-ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:وقوله ((3) أي أني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى إذ قد عزمت على ما عزمت عليه أن تبوء بإثمي وإثمك أي تتحمل إثم قتلي مع مالك من الآثام المتقدمة قبل ذلك- والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان ابن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال: "".وفى رواية. الصحيحة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "* ورواه الجماعةوقوله تعالى () (2 - حتى بعث الله غرابين أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الاخر فلما قتله عمد إلى الارض يحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه فلما رآه يصنع ذلك قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه.وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:الصحيحةهبة الله وسمياه بذلك لانهما رزقاه بعد أن قتل هابيلفلما مات قام بالامر بعده ولده يرد فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام على المشهور.