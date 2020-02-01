بنوك الجزائرية

تجربتي مع بطاقات البنوك الجزائرية..

سابقا حكيت على تجربتي مع بطاقة ماستر كارد لبنك BDL بعمولة 2.5% بسعر الدينار و الشيء السيء جدا هو ان عملياتك لا تظهر الا بعد مدة و يؤخذون عمولة على خروج و على دخوله من refund

الآن بطاقة gold لصوصيتي جينيرال.. كل شيء كان جيد حتى تعاملت معهم في refund .. refund محجوز لأكثر من شهر و دعم يقلك لازم تصبر شهر ل 45 يوم.. الأمر قد يبدو عاديا لعملية او اثنين لكن لعدة عمليات الأمر متعب الان عندي أكثر من 6000 اورو refund حابسة..

اكبر مدة في refund بايسيرا كان 5 ايام لمبلغ كبير اما المبالغ الصغيرة متفوتش 48 ساعة.