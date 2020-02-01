مرآة المواجهة .....من يتجرأ

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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إنضم
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المشاركات
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محل الإقامة
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم في موضوع اليوم

مرآة المواجهة ....يا مرآتي من الأجمل ؟

سوف أهديكم اليوم مرآة يدوية


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هاته للنساء وهاته للرجال


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برأيكم ما أول ما يخدر ببالك وأنت تنظرين لنفسك في المرآة
تخبلي المرآة اليوم انسان يسمعك لأكون أنا تلك المرآة وليكن كل الأعضاء كذلك
هل لك الجرأة لتحدثي مرآتك أمامنا ؟

أنتم الرجال ....أكثر جنونا منا نسمعكم وانتم في الحمام تدندنون وفي المرش وفيةالحافلة جنناكم نحن النساء ليس موضوعنا 🙄🙄🙄

هل لك الجرأة لتقول لنا وانت تقف تنظر لنفسك ماذا تقول ...ماءا تدندن بما تتمتم في سرك ....
دعني أخمن ....تحضر كلام لتقول لإحداهن وفور تراها يتبخر كل شيء

غضب من زوجة ك @الامين محمد
تقول وتقول امام المرآة وفور ما تراها .....غزل في غزل في غزل لو كنت مرآة يا نتكسر على وجهك نرجعك خريطة. .يا نعاودلها الهدرة 🤪🤪🤪

إما انك تدندن بغناء او دعاء او أي امر

لكن صدقا هل أنتم رجال تتوجعون مثلنا وتحدثون أنفسكم لدي فضول لأعرف


وماذا لو كانت المرآة كبيرة
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أخبروني وأنتم في مواجهة أنفسكم وتقفون امام المرآة لربما هي عينة فقط حتى نتخيل وقوفنا امام الله لا ادري طبعا الفارق عظيم لكن هكذا يخطر ببالي عندما انظر لنفسي في مرآة كبيرة


الموضوع لكم
لمن يتمتعون بالجرأة

تفضلوا وشكرا لكم




 

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