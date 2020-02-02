تفسير سور من القرآن الكريم

تفسير سورة الطور
تفسير سورة القمر الشيخ الشعراوي
تفسير سورة الرَّحْمَـٰن محمد متولي الشعراوي
تفسير سورة الواقعة كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
سورتي الفلق والناس || التفسير المفصل | الشيخ محمد بن علي الشنقيطي| 5ـ7ـ1437هـ - YouTube
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الاعزاء اعضاء وزوار اللمة الكرام
نحن في اخر الزمان فبادروا بالتوبة قبل فوات الاوان
من يستمع الى الاغاني فانصحه بالتوبة وتركها والاستماع لكلام ربه
ومن كان يشاهد المسلسلات فانصه بالتوبة وتركها ومشاهدة تفسير كلام ربه
ومن كان يشاهد .......فانصحه بالتوبة وتركها و الزواج واذا لم يستطع فعليه بالصيام
واحذروا من فتنة المسيح الدجال واحفظوا عشر ايات الاولى و الاخيرة من سورة الكهف او احفظوها كلها
من علامات الساعة الكبرى
كلام خطير جدا عن الاعور الدجال - الله اكبر - YouTube من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال عبدالرشيد الصوفي سورة الكهف
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تلاوات رائعة
تلاوة عطرة لآيات عظيمة تلخص الحياة.. الشيخ عبد الرشيد صوفي | Facebook سورة الفرقان بصوت عبد الله الموسى | Facebook القارئ يونس اسويلص | Facebook
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