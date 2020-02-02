تفسير سور من القرآن الكريم

hani654

hani654

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 مارس 2017
المشاركات
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النقاط
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تفسير سورة الطور

تفسير سورة القمر الشيخ الشعراوي

تفسير سورة الرَّحْمَـٰن محمد متولي الشعراوي

تفسير سورة الواقعة كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي

سورتي الفلق والناس || التفسير المفصل | الشيخ محمد بن علي الشنقيطي| 5ـ7ـ1437هـ - YouTube

السلام عليكم ورحمة الله

اخواني الاعزاء اعضاء وزوار اللمة الكرام

نحن في اخر الزمان فبادروا بالتوبة قبل فوات الاوان

من يستمع الى الاغاني فانصحه بالتوبة وتركها والاستماع لكلام ربه

ومن كان يشاهد المسلسلات فانصه بالتوبة وتركها ومشاهدة تفسير كلام ربه

ومن كان يشاهد .......فانصحه بالتوبة وتركها و الزواج واذا لم يستطع فعليه بالصيام

واحذروا من فتنة المسيح الدجال واحفظوا عشر ايات الاولى و الاخيرة من سورة الكهف او احفظوها كلها

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من علامات الساعة الكبرى

كلام خطير جدا عن الاعور الدجال - الله اكبر - YouTube من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال عبدالرشيد الصوفي سورة الكهف
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hani654

hani654

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 مارس 2017
المشاركات
170
النقاط
9
محل الإقامة
تيميمون
الجنس
ذكر
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