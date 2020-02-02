تفسير سور من القرآن الكريم

من علامات الساعة الكبرى كلام خطير جدا عن الاعور الدجال - الله اكبر - YouTube من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال عبدالرشيد الصوفي سورة الكهف

تلاوات رائعة تلاوة عطرة لآيات عظيمة تلخص الحياة.. الشيخ عبد الرشيد صوفي | Facebook سورة الفرقان بصوت عبد الله الموسى | Facebook القارئ يونس اسويلص | Facebook

السلام عليكم ورحمة اللهاخواني الاعزاء اعضاء وزوار اللمة الكرامنحن في اخر الزمان فبادروا بالتوبة قبل فوات الاوانمن يستمع الى الاغاني فانصحه بالتوبة وتركها والاستماع لكلام ربهومن كان يشاهد المسلسلات فانصه بالتوبة وتركها ومشاهدة تفسير كلام ربهومن كان يشاهد .......فانصحه بالتوبة وتركها و الزواج واذا لم يستطع فعليه بالصيامواحذروا من فتنة المسيح الدجال واحفظوا عشر ايات الاولى و الاخيرة من سورة الكهف او احفظوها كلها