الابداع والبدعة:

تكرار ذهابي الى صلاة الجمعة، نفس الطريق والرفيق، والمسجد ونفس الحركات والسلوكات، وكلمات الدعاء، كل هذا يضعني في حالة من السلوك الآلي..ويحول الشعيرة الى عادة اجتماعية. ما يستوجب على ألائمة بذل جهد كبير في الإبداع في الدرس والخطبة وجعل المصلي مشدودا بحماسة الى ما يقال وما يتلى.

مخ الهدرة: يا بشر هناك فرق كبير بين الإبداع في فن الخطبة والبدعة.