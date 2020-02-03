الابداع والبدعة

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
234
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
الابداع والبدعة:
تكرار ذهابي الى صلاة الجمعة، نفس الطريق والرفيق، والمسجد ونفس الحركات والسلوكات، وكلمات الدعاء، كل هذا يضعني في حالة من السلوك الآلي..ويحول الشعيرة الى عادة اجتماعية. ما يستوجب على ألائمة بذل جهد كبير في الإبداع في الدرس والخطبة وجعل المصلي مشدودا بحماسة الى ما يقال وما يتلى.
مخ الهدرة: يا بشر هناك فرق كبير بين الإبداع في فن الخطبة والبدعة.
 
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