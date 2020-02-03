روتيني مع طفلي العدد الأول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعساكم بخيرهذا روتيني مع طفليالصباح كيما ينوض نخليه يلعب وقت ونلعب معاهنبدلو الكوشونغسلو بما ان الجو بارد ندوشو مرتين في الاسبوع باقيها نمسحلونفضل الصابون العادي تاع الحجرة تاع بكري باه ميتحسسش منووالشومبو والكولونيا من جونسون فقطالبودر نستعمل من مارك ايماج التركية مليح بزافبالنسبة لقشو لي نستعملو يوميايضا مرتبتو في سلل كيف الكوسميتيكفكرة السلل عملية جداوتختصر الوقتتحياتي