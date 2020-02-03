روتيني مع طفلي العدد الأول

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,565
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عساكم بخير

هذا روتيني مع طفلي

الصباح كيما ينوض نخليه يلعب وقت ونلعب معاه
نبدلو الكوش

ونغسلو بما ان الجو بارد ندوشو مرتين في الاسبوع باقيها نمسحلو

نفضل الصابون العادي تاع الحجرة تاع بكري باه ميتحسسش منو

والشومبو والكولونيا من جونسون فقط
البودر نستعمل من مارك ايماج التركية مليح بزاف

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بالنسبة لقشو لي نستعملو يومي

ايضا مرتبتو في سلل كيف الكوسميتيك
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فكرة السلل عملية جدا
وتختصر الوقت

تحياتي
 
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