عدِّل سلوكك من حين لآخر

سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- الجنس
- ذكر
عدل سلوكك من حين لآخر :
فليس المطلوب فقط أن تقوم زوجتك بتعديل سلوكها، وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه.ما بينك وبين زوجتك من روابط ومحبة أسمى بكثير من أن تدنسه بمثل هذه المزحة . فلا يطغى جانب على جانب ، ولا يسيطر حب على حساب حب آخر . فأعط كل ذي حق حقه بالحسنى ، والقسطاس المستقيم .
فليس المطلوب فقط أن تقوم زوجتك بتعديل سلوكها، وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه.ما بينك وبين زوجتك من روابط ومحبة أسمى بكثير من أن تدنسه بمثل هذه المزحة . فلا يطغى جانب على جانب ، ولا يسيطر حب على حساب حب آخر . فأعط كل ذي حق حقه بالحسنى ، والقسطاس المستقيم .