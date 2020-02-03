عدِّل سلوكك من حين لآخر

عدل سلوكك من حين لآخر :

فليس المطلوب فقط أن تقوم زوجتك بتعديل سلوكها، وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه. ما بينك وبين زوجتك من روابط ومحبة أسمى بكثير من أن تدنسه بمثل هذه المزحة . فلا يطغى جانب على جانب ، ولا يسيطر حب على حساب حب آخر . فأعط كل ذي حق حقه بالحسنى ، والقسطاس المستقيم .