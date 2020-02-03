عدِّل سلوكك من حين لآخر

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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ذكر
عدل سلوكك من حين لآخر :
فليس المطلوب فقط أن تقوم زوجتك بتعديل سلوكها، وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه.ما بينك وبين زوجتك من روابط ومحبة أسمى بكثير من أن تدنسه بمثل هذه المزحة . فلا يطغى جانب على جانب ، ولا يسيطر حب على حساب حب آخر . فأعط كل ذي حق حقه بالحسنى ، والقسطاس المستقيم .
 
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