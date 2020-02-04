نصائح للحوامل للوقاية من العيوب الخلقية

هنا كريم
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نحن نعلم أنه لا يمكن الوقاية من جميع العيوب الخلقية. لكننا نعلم أيضًا أنه يمكن للمرأة زيادة فرصها في إنجاب طفل سليم من خلال إدارة الظروف الصحية وتبني سلوكيات صحية قبل الحمل. التزامًا لنفسك ، للحصول على الصحة قبل وأثناء الحمل من خلال المحاولة بنشاط للتخطيط للأمام وتجنب المواد الضارة واختيار نمط حياة صحي والتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
احصل على 400 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم. حمض الفوليك هو فيتامين ب. إذا كانت لدى المرأة ما يكفي من حمض الفوليك في جسمها قبل شهر واحد على الأقل من الحمل وخلاله ، فيمكن أن تساعد في منع حدوث عيوب خلقية كبيرة في الدماغ والعمود الفقري النامي (التهاب الدماغ والعمود الفقري). يمكن للمرأة الحصول على حمض الفوليك من الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة ، أو مزيج من الاثنين ، بالإضافة إلى نظام غذائي متنوع غني بالفولات. تعلم المزيد عن حمض الفوليك
قم بزيارة أخصائي الرعاية الصحية بانتظام. يجب أن تتأكد المرأة من زيارة طبيبها عند التخطيط للحمل والبدء في رعاية ما قبل الولادة بمجرد اعتقادها بأنها حامل. من المهم رؤية الطبيب بانتظام طوال فترة الحمل ، لذلك يجب على المرأة الاحتفاظ بجميع مواعيد الرعاية السابقة للولادة. إذا كنت تحاول إنجاب طفل أو كنت تفكر في ذلك ، فليس من السابق لأوانه البدء في الاستعداد للحمل أنا مامي.
تجنب تدخين السجائر. تشمل مخاطر التدخين أثناء الحمل الولادة المبكرة وبعض العيوب الخلقية (الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق) ووفاة الرضع. إن التعرض لدخان التبغ يعرض المرأة وحملها لخطر المشاكل. الإقلاع عن التدخين قبل الحمل هو الأفضل. بالنسبة للمرأة الحامل بالفعل ، لا يزال الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن يساعد في الحماية من بعض المشاكل الصحية للطفل ، مثل انخفاض الوزن عند الولادة. لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين. تعلم المزيد عن التدخين أثناء الحمل
تجنب الماريجوانا وغيرها من المخدرات. يمكن للمرأة التي تستخدم الماريجوانا أو غيرها من المخدرات أثناء الحمل أن تنجب طفلاً يولد قبل الأوان ، أو انخفاض الوزن عند الولادة ، أو لديه مشاكل صحية أخرى ، مثل العيوب الخلقية. الماريجوانا هو المخدرات غير المشروعة الأكثر استخدامًا أثناء الحمل. نظرًا لأننا لا نعرف أي مستوى آمن من استخدام الماريجوانا أثناء الحمل ، يجب على النساء الحوامل أو اللائي يفكرن في الحمل ، ألا يستخدمن الماريجوانا ، حتى في الدول التي يكون فيها الماريجوانا قانونيًا. يجب على النساء اللائي يستخدمن الماريجوانا لأسباب طبية التحدث مع طبيبهن حول علاج بديل مع بيانات السلامة الخاصة بالحمل.
منع الالتهابات. بعض الالتهابات التي يمكن أن تصاب بها المرأة أثناء الحمل يمكن أن تكون ضارة للطفل النامي ويمكن أن تسبب عيوب خلقية
تجنب ارتفاع درجة الحرارة وعلاج الحمى على الفور. أثناء الحمل ، يجب على المرأة تجنب ارتفاع درجة الحرارة وعلاج الحمى على الفور. ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يزيد من فرصة المرأة لإنجاب طفل مع عيب الأنبوب العصبي. يمكن أن يكون سبب الحمى أو التعرض لدرجات حرارة مفرطة (مثل الدخول في حوض استحمام ساخن) مما يزيد من درجة حرارة المرأة الأساسية. يمكن للحماية من الالتهابات ، ومعالجة الحمى على الفور ، والحد من التعرض البيئي المعروف بزيادة درجات حرارة الجسم الأساسية (مثل الحصول على حوض استحمام بالماء الساخن) ، واستهلاك 400 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم أن تساعد في تقليل فرصة ولادة طفل يولد مع عيب الأنبوب العصبي
إبقاء مرض السكري تحت السيطرة. ضعف السيطرة على مرض السكري خلال فترة الحمل يزيد من فرص حدوث عيوب خلقية وغيرها من مشاكل الحمل. كما يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة للمرأة. يمكن للرعاية الصحية المناسبة قبل وأثناء الحمل أن تساعد في منع تشوهات الولادة وغيرها من النتائج السيئة. تعلم المزيد عن مرض السكري والحمل
نسعى جاهدين للوصول والحفاظ على وزن صحي. المرأة التي تعاني من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم [مؤشر كتلة الجسم] من 30 أو أعلى) قبل الحمل معرضة لخطر أكبر لمضاعفات أثناء الحمل. تزيد السمنة أيضًا من خطر إصابة المرأة الحامل بعدة عيوب خلقية خطيرة. حتى لو كانت المرأة لا تخطط بنشاط للحمل ، فإن الحصول على الصحة يمكن أن يساعد في تعزيز صحتها ومزاجها. إذا كانت المرأة تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فيجب عليها التحدث مع طبيبك حول طرق الوصول إلى وزن صحي قبل الحمل. تعلم المزيد عن وزن صحي
تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية حول تناول أي أدوية. نعلم أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب تشوهات خلقية خطيرة إذا تم تناولها أثناء الحمل. بالنسبة للعديد من الأدوية التي تتناولها النساء الحوامل ، كان من الصعب تحديد السلامة. على الرغم من محدودية بيانات السلامة ، هناك حاجة إلى بعض الأدوية لعلاج الحالات الخطيرة. إذا كانت المرأة حامل أو تخطط للحمل ، فلا ينبغي لها التوقف عن تناول الأدوية التي تحتاجها أو البدء في تناول أدوية جديدة دون التحدث أولاً مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بها. وهذا يشمل وصفة طبية والأدوية دون وصفة طبية والمنتجات الغذائية أو العشبية. تعلم المزيد عن الدواء والحمل
احصل على 400 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم. حمض الفوليك هو فيتامين ب. إذا كانت لدى المرأة ما يكفي من حمض الفوليك في جسمها قبل شهر واحد على الأقل من الحمل وخلاله ، فيمكن أن تساعد في منع حدوث عيوب خلقية كبيرة في الدماغ والعمود الفقري النامي (التهاب الدماغ والعمود الفقري). يمكن للمرأة الحصول على حمض الفوليك من الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة ، أو مزيج من الاثنين ، بالإضافة إلى نظام غذائي متنوع غني بالفولات. تعلم المزيد عن حمض الفوليك
قم بزيارة أخصائي الرعاية الصحية بانتظام. يجب أن تتأكد المرأة من زيارة طبيبها عند التخطيط للحمل والبدء في رعاية ما قبل الولادة بمجرد اعتقادها بأنها حامل. من المهم رؤية الطبيب بانتظام طوال فترة الحمل ، لذلك يجب على المرأة الاحتفاظ بجميع مواعيد الرعاية السابقة للولادة. إذا كنت تحاول إنجاب طفل أو كنت تفكر في ذلك ، فليس من السابق لأوانه البدء في الاستعداد للحمل أنا مامي.
تجنب تدخين السجائر. تشمل مخاطر التدخين أثناء الحمل الولادة المبكرة وبعض العيوب الخلقية (الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق) ووفاة الرضع. إن التعرض لدخان التبغ يعرض المرأة وحملها لخطر المشاكل. الإقلاع عن التدخين قبل الحمل هو الأفضل. بالنسبة للمرأة الحامل بالفعل ، لا يزال الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن يساعد في الحماية من بعض المشاكل الصحية للطفل ، مثل انخفاض الوزن عند الولادة. لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين. تعلم المزيد عن التدخين أثناء الحمل
تجنب الماريجوانا وغيرها من المخدرات. يمكن للمرأة التي تستخدم الماريجوانا أو غيرها من المخدرات أثناء الحمل أن تنجب طفلاً يولد قبل الأوان ، أو انخفاض الوزن عند الولادة ، أو لديه مشاكل صحية أخرى ، مثل العيوب الخلقية. الماريجوانا هو المخدرات غير المشروعة الأكثر استخدامًا أثناء الحمل. نظرًا لأننا لا نعرف أي مستوى آمن من استخدام الماريجوانا أثناء الحمل ، يجب على النساء الحوامل أو اللائي يفكرن في الحمل ، ألا يستخدمن الماريجوانا ، حتى في الدول التي يكون فيها الماريجوانا قانونيًا. يجب على النساء اللائي يستخدمن الماريجوانا لأسباب طبية التحدث مع طبيبهن حول علاج بديل مع بيانات السلامة الخاصة بالحمل.
منع الالتهابات. بعض الالتهابات التي يمكن أن تصاب بها المرأة أثناء الحمل يمكن أن تكون ضارة للطفل النامي ويمكن أن تسبب عيوب خلقية
تجنب ارتفاع درجة الحرارة وعلاج الحمى على الفور. أثناء الحمل ، يجب على المرأة تجنب ارتفاع درجة الحرارة وعلاج الحمى على الفور. ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يزيد من فرصة المرأة لإنجاب طفل مع عيب الأنبوب العصبي. يمكن أن يكون سبب الحمى أو التعرض لدرجات حرارة مفرطة (مثل الدخول في حوض استحمام ساخن) مما يزيد من درجة حرارة المرأة الأساسية. يمكن للحماية من الالتهابات ، ومعالجة الحمى على الفور ، والحد من التعرض البيئي المعروف بزيادة درجات حرارة الجسم الأساسية (مثل الحصول على حوض استحمام بالماء الساخن) ، واستهلاك 400 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم أن تساعد في تقليل فرصة ولادة طفل يولد مع عيب الأنبوب العصبي
إبقاء مرض السكري تحت السيطرة. ضعف السيطرة على مرض السكري خلال فترة الحمل يزيد من فرص حدوث عيوب خلقية وغيرها من مشاكل الحمل. كما يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة للمرأة. يمكن للرعاية الصحية المناسبة قبل وأثناء الحمل أن تساعد في منع تشوهات الولادة وغيرها من النتائج السيئة. تعلم المزيد عن مرض السكري والحمل
نسعى جاهدين للوصول والحفاظ على وزن صحي. المرأة التي تعاني من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم [مؤشر كتلة الجسم] من 30 أو أعلى) قبل الحمل معرضة لخطر أكبر لمضاعفات أثناء الحمل. تزيد السمنة أيضًا من خطر إصابة المرأة الحامل بعدة عيوب خلقية خطيرة. حتى لو كانت المرأة لا تخطط بنشاط للحمل ، فإن الحصول على الصحة يمكن أن يساعد في تعزيز صحتها ومزاجها. إذا كانت المرأة تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فيجب عليها التحدث مع طبيبك حول طرق الوصول إلى وزن صحي قبل الحمل. تعلم المزيد عن وزن صحي
تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية حول تناول أي أدوية. نعلم أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب تشوهات خلقية خطيرة إذا تم تناولها أثناء الحمل. بالنسبة للعديد من الأدوية التي تتناولها النساء الحوامل ، كان من الصعب تحديد السلامة. على الرغم من محدودية بيانات السلامة ، هناك حاجة إلى بعض الأدوية لعلاج الحالات الخطيرة. إذا كانت المرأة حامل أو تخطط للحمل ، فلا ينبغي لها التوقف عن تناول الأدوية التي تحتاجها أو البدء في تناول أدوية جديدة دون التحدث أولاً مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بها. وهذا يشمل وصفة طبية والأدوية دون وصفة طبية والمنتجات الغذائية أو العشبية. تعلم المزيد عن الدواء والحمل