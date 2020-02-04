سعد606
:: عضو مُشارك ::
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المرأة كالحذاء :
قال أحد المتزوجينْ: المرأة كالحذاء يستطيع الرجل أن يغير ويبدل متى وجد المقاس المناسب له
فنظر الحاضرون إلى رجل حكيم كان بين الجالسين وسألوه: ما رأيك لهذا الكلام
فقال: ما يقوله الرجل صحيح تماما فالمرأة كالحذاء في نظر من يرى نفسه قدما وهي كالتاج في نظر من يرى نفسه ملكا فلا تلوموا المتحدث بل أعرفوا كيف ينظر إلى نفسه
في التاريخ الإسلامي ; لم يکن هُناك إلا "سِـتة" مفسرين للأحلام !أما اليوم ؛ ففي کُل مدينة " عشرة " مفسرين لقد کثرت الأحـلَام في أيامنا ھذه لأننا ( أمّةٌ نائمــہُ (..
قال أحد المتزوجينْ: المرأة كالحذاء يستطيع الرجل أن يغير ويبدل متى وجد المقاس المناسب له
فنظر الحاضرون إلى رجل حكيم كان بين الجالسين وسألوه: ما رأيك لهذا الكلام
فقال: ما يقوله الرجل صحيح تماما فالمرأة كالحذاء في نظر من يرى نفسه قدما وهي كالتاج في نظر من يرى نفسه ملكا فلا تلوموا المتحدث بل أعرفوا كيف ينظر إلى نفسه
في التاريخ الإسلامي ; لم يکن هُناك إلا "سِـتة" مفسرين للأحلام !أما اليوم ؛ ففي کُل مدينة " عشرة " مفسرين لقد کثرت الأحـلَام في أيامنا ھذه لأننا ( أمّةٌ نائمــہُ (..