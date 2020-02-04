‏‏‏‏‏ المرأة كالحذاء :

قال أحد المتزوجينْ: المرأة كالحذاء يستطيع الرجل أن يغير ويبدل متى وجد المقاس المناسب له

فنظر الحاضرون إلى رجل حكيم كان بين الجالسين وسألوه: ما رأيك لهذا الكلام

فقال: ما يقوله الرجل صحيح تماما فالمرأة كالحذاء في نظر من يرى نفسه قدما وهي كالتاج في نظر من يرى نفسه ملكا فلا تلوموا المتحدث بل أعرفوا كيف ينظر إلى نفسه

‏في التاريخ الإسلامي ; لم يکن هُناك إلا "سِـتة" مفسرين للأحلام !أما اليوم ؛ ففي کُل مدينة " عشرة " مفسرين لقد کثرت الأحـلَام في أيامنا ھذه لأننا ( أمّةٌ نائمــہُ (..