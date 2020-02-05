الكَذِبُ لإِضْحَاكِ النَّاسِ

Ma$Ter

Ma$Ter

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الكَذِبُ لإِضْحَاكِ النَّاسِ

▪عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ ))

📚 مسند أحمد - رقم : (20046)
👈🏽 وحسنه الألباني في
📚 صحيح الترمذي - رقم : (2315)
 
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