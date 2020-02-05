مهندس من طراز آخر

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركالته
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هناك اعتقاد شائع بأنّ القطط كسولة
ولكن هذا القط يثبت خلاف ذلك
بدلاً من التسكع ، قرّر مسؤولي البناء توظيف هذه القطّة للعمل كمهندس مدني
وظيفته تنطوي على توفير الإشراف لعمال البناء والتأكد من أنّهم يتّبعون كل التعليمات.
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في أمان الله
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***
هناك اعتقاد شائع بأنّ القطط كسولة
ولكن هذا القط يثبت خلاف ذلك
بدلاً من التسكع ، قرّر مسؤولي البناء توظيف هذه القطّة للعمل كمهندس مدني
وظيفته تنطوي على توفير الإشراف لعمال البناء والتأكد من أنّهم يتّبعون كل التعليمات.
***************************
*****
في أمان الله