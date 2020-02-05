مهندس من طراز آخر

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,003
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركالته
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هناك اعتقاد شائع بأنّ القطط كسولة
ولكن هذا القط يثبت خلاف ذلك
بدلاً من التسكع ، قرّر مسؤولي البناء توظيف هذه القطّة للعمل كمهندس مدني
وظيفته تنطوي على توفير الإشراف لعمال البناء والتأكد من أنّهم يتّبعون كل التعليمات.
😂 😁
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في أمان الله
 
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