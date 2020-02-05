مهندس من طراز آخر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركالته

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هناك اعتقاد شائع بأنّ القطط كسولة

ولكن هذا القط يثبت خلاف ذلك

بدلاً من التسكع ، قرّر مسؤولي البناء توظيف هذه القطّة للعمل كمهندس مدني





وظيفته تنطوي على توفير الإشراف لعمال البناء والتأكد من أنّهم يتّبعون كل التعليمات.



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