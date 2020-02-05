انثروا الحب.

#شتات ....



متى نحتاج الحب ؟



نحتاج الحب اذا شعرنا بجفاء الحياة.



الزوج اذا عاد من عمله تعبا مضنيا... يحتاج الي حب وحنان...



الزوجة في آخر النهار... بعد يوم شاق في خدمة البيت والاولاد تحتاج إلى حب وحنان.



والولد اذا عاد من مدرسته... تعبا مضنيا يحمل هم الواجبات والاختبارات يحتاج إلى حب وحنان..



اتركوا الأنانية بعيدا....



اتركوا اللامبالاة...



اهتموا ببعضكم في البيت.... الزوج والزوجة والاولاد...



تعلموا الحب... تعلموا الحنان... وعلموه بعضكم...



اللهم اني اسألك حبك.



وحب من يحبك..



وحب عمل يقربني إلى حبك



#الشيخ_محمد_بازمول حفظه الله