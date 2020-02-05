تحسين صحتك

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اميرة الرجاء

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 فيفري 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تحسين صحتك
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يفاجأ الكثير من الناس عندما يسألون أنفسهم ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم ، قائلين إن الحياة مليئة بالصحة والسعادة والتنمية الشخصية. ومع ذلك ، يميل عدد قليل من الناس إلى اتباع الانضباط أو الثبات أو بعض الخطوات الأساسية والتركيز على تحقيق هذه الأهداف. بعض المواقف خارج عن إرادتك الشخصية ، ولكن خطورة المواقف التي تقللها وتؤدي إلى حياة أكثر صحة وسعادة هي لك. مع وضع ذلك في الاعتبار ، تستخدم هذه المقالة طرق تذكير لمساعدتك في فهم معنى ذلك ومتى تعني أن تكون في مصلحتك.

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